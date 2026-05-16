اندلاع حريق داخل أحد مصانع زيوت المحركات في محافظة أذربيجان الغربية

أفادت وسائل إعلام إيرانية، السبت، باندلاع حريق داخل أحد مصانع زيوت المحركات في محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران، دون ورود تقارير مؤكدة حتى الآن عن وقوع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن الحريق اندلع في منشأة صناعية متخصصة بإنتاج زيوت المحركات ومواد التشحيم، حيث هرعت فرق الإطفاء والدفاع المدني إلى الموقع فور تلقي البلاغ، وبدأت عمليات السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى أجزاء أخرى من المصنع أو المنشآت المجاورة.

وبحسب المصادر ذاتها، لم تُعرف بعد أسباب اندلاع الحريق، فيما فتحت السلطات المحلية تحقيقاً أولياً للوقوف على ملابساته وتحديد ما إذا كان ناتجاً عن خلل فني أو أسباب أخرى.

كما أشارت التقارير إلى أن فرق الطوارئ تمكنت من تطويق النيران في وقت لاحق، في محاولة لتقليل حجم الأضرار المادية.

ولم تصدر حتى اللحظة بيانات رسمية تفصيلية من الجهات الحكومية الإيرانية حول حجم الخسائر أو طبيعة المواد المتضررة داخل المصنع، في حين تواصل فرق الإطفاء عمليات التبريد والتأكد من عدم تجدد الاشتعال.

وتشهد بعض المنشآت الصناعية في إيران بين الحين والآخر حوادث حريق وانفجارات تُعزى في أحيان إلى أعطال تقنية أو ظروف تشغيلية معقدة، ما يدفع السلطات إلى تعزيز إجراءات السلامة الصناعية ومراجعة معايير الأمان داخل المصانع الحيوية.

وأكدت السلطات المحلية أن الوضع تحت السيطرة حالياً، وأنه سيتم إعلان نتائج التحقيق فور اكتمالها وتوفر المعلومات الدقيقة، بينما لم تُسجل أي مؤشرات على وجود تهديدات خارجية مرتبطة بالحادث حتى الآن، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الإيرانية.