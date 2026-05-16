تشييع جثمان عامل دليفري ضحية طعنة نافذة في مشاجرة بسبب خلاف مروري ببنها.. صور

شيّع أهالي مدينة بنها بمحافظة القليوبية، جثمان الشاب إبراهيم حسنين الطوخي إلى مثواه الأخير بمقابر الشموت، في جنازة مهيبة خيمت عليها حالة من الحزن الشديد بين أسرته وأصدقائه وأهالي منطقة الشدية.



وردد المشاركون في الجنازة التكبيرات والدعاء للفقيد، وسط حالة من التأثر والحسرة على رحيله المفاجئ، فيما حرص المئات من الأهالي على المشاركة في تشييع الجثمان وتقديم واجب العزاء لأسرة الشاب الراحل.

تفاصيل الواقعة

وكانت مدينة بنها قد شهدت واقعة مأساوية، بعدما تحولت مشادة كلامية بشارع الساحة إلى جريمة قتل أودت بحياة الشاب، ما أثار حالة واسعة من الحزن بين الأهالي، وتصدر الواقعة أحاديث مواقع التواصل الاجتماعي التي تحولت إلى دفتر عزاء للفقيد.

تلقى مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، ورئيس مباحث المديرية، إخطارًا من رئيس مباحث قسم أول بنها، يفيد بورود بلاغ من مستشفى جامعة بنها بوصول شاب جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لشاب يُدعى “إبراهيم حسنين الطوخي”، في العقد الثاني من العمر، ويعمل عامل توصيل طلبات “دليفري”، ومقيم بمنطقة الشدية بمدينة بنها، وتبين إصابته بطعنة نافذة بالصدر.

وكشفت التحريات أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين المجني عليه وشاب آخر كان يقود سيارة تسير عكس الاتجاه أثناء استقلال المجني عليه دراجة نارية بشارع الساحة، قبل أن تتطور إلى مشاجرة، أقدم خلالها المتهم على التعدي عليه بسلاح أبيض “مطواة”، ما تسبب في إصابته التي أودت بحياته.

وتواصل الأجهزة الأمنية بالقليوبية جهودها لضبط المتهم الهارب، من خلال تفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال شهود العيان، لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبها، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.