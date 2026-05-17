النائب أحمد خالد ممدوح يطالب بإنشاء مركز ثقافي متكامل بالقاهرة الجديدة

تقدم النائب أحمد خالد ممدوح عضو مجلس الشيوخ عن حزب المؤتمر وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز ثقافي متكامل بمدينة القاهرة الجديدة، في إطار جهوده المستمرة لدعم الشباب وتنمية الوعي الثقافي والمجتمعي.

ووجّه النائب اقتراحه إلى وزيري الثقافة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، مطالبًا بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مركز ثقافي متكامل يخدم أهالي المدينة، ويضم مكتبة عامة حديثة، ومسرحًا، وقاعات للعروض والأنشطة الثقافية والفنية المختلفة.

دعم الشباب وتنمية المواهب

وأكد النائب أحمد خالد ممدوح أن مدينة القاهرة الجديدة تفتقر إلى وجود منشآت ثقافية تابعة لوزارة الثقافة، رغم الكثافة السكانية الكبيرة التي تضم أعدادًا ضخمة من الشباب والأطفال، وهو ما يستدعي توفير مساحات آمنة ومناسبة لاحتواء طاقاتهم واستثمارها بشكل إيجابي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إنشاء مركز ثقافي متكامل سيسهم في تنمية مواهب الشباب والأطفال، ودعم الأنشطة الفنية والثقافية، إلى جانب تعزيز قيم الوعي والانتماء، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء الإنسان المصري ضمن رؤية الجمهورية الجديدة.

استمرار المبادرات الخدمية

ويأتي هذا الاقتراح ضمن سلسلة من المبادرات والمقترحات التي سبق وأن تقدم بها النائب أحمد خالد ممدوح لخدمة أهالي وشباب مدينة القاهرة الجديدة، والعمل على توفير مزيد من الخدمات التي تلبّي احتياجات المواطنين وتدعم التنمية المجتمعية والثقافية بالمدينة.