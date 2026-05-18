قبل مناقشته بالنواب.. 5 أهداف لمشروع قانون تنظيم منشآت الأمن والأمان البيولوجي

يناقش مجلس النواب جلساته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.

تنظيم إصدار التراخيص الأبرز

ونستعرض في سياق التقرير الاتي ، أهداف مشروع القانون

قبل مناقشته داخل مجلس النواب

- يستهدف مشروع القانون تنظيم إصدار التراخيص الخاصة بهذه المنشآت.

- تحديد الجهة المختصة بالترخيص، والشروط الواجب توافرها في المنشآت والعاملين بها.



- تحديد الضوابط والالتزامات المنظمة لهذا النشاط.



- إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي كهيئة عامة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، بهدف مواجهة المخاطر والحوادث البيولوجية، ووضع البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي.



- متابعة التحديثات العالمية في هذا المجال بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي.