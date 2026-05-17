طيران النواب ترجئ الموافقة على مشروع موازنة وزارة السياحة

قررت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب ، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، إرجاء حسم مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للسنة المالية 2026 /2027، فيما يخص وزارة السياحة، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية في الحكومة.

وأبدى أعضاء اللجنة تحفظهم على الأرقام الواردة في بنود الموازنة، ومدى القدرة على تحقيق المستهدفات للقطاع السياحي.

وأكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، أهمية وضوح كافة الأرقام والبيانات أمام أعضاء اللجنة حتى يتمكنوا من الدراسة الدقيقة لمشروع الموازنة، قبل إبداء الرأي بشأنها.

وأشارت إلي أن أهمية استعداد الحكومة للرد علي تساؤلات الأعضاء.

وكشف الدكتور هشام حسين، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أنه تم الإرجاء لحين وجود توضيح شامل بشأن كافة الأرقام في مشروع الموازنة.

وأشار إلى أن الأرقام في مشروع موازنة وزارة السياحة تحتاج إلى توضيح لمعرفة مدى قدرتها في تحقيق المستهدفات المطلوبة والعائد منها، قائلا: بعد ورود كافة الاستفسارات سيتم إعلان الموقف بشأن مشروع الموازنة الجديدة.