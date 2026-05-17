فرحه ماكملش أسبوع.. مأساة شاب بالوراق تتحول إلى صرخة أم مكلومة: عاوزة حق ابني

خيّم الحزن على منطقة الوراق بعد وفاة الشاب إسلام، في واقعة مأساوية وقعت بعد أيام قليلة فقط من زفافه، لتتحول فرحة الأسرة إلى حالة من الانهيار والصدمة، وسط تساؤلات كثيرة حول ملابسات الساعات الأخيرة في حياته.

إصابة إثر مشاجرة

وروت والدة الشاب الراحل تفاصيل اللحظات القاسية التي عاشتها منذ تلقيها خبر إصابة نجلها، مؤكدة أنها شعرت منذ اللحظة الأولى بأن هناك أمرًا خطيرًا قد حدث؛ وقالت إن ابنتها اتصلت بها بشكل مفاجئ وطلبت منها التوجه سريعًا إلى مستشفى الساحل، بعدما أُبلغت بأن إسلام تعرض لإصابة إثر مشاجرة.



وأضافت الأم، خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل" المذاع على قناة صدى البلد 2، أنها هرعت إلى المستشفى فورًا، لكنها فوجئت بحالة من التوتر والتجمعات الكبيرة في الشارع، مؤكدة أنها شعرت بالخوف قبل أن تعرف الحقيقة.



وأوضحت أنها حاولت الدخول لرؤية نجلها داخل المستشفى، لكن حالة القلق سيطرت عليها بعدما رفض الأطباء السماح لها بالدخول سريعًا، لتدخل بعدها في حالة انهيار، قائلة إنها كانت تشعر في داخلها بأن ابنها قد فارق الحياة قبل أن تتأكد من الخبر رسميًا.

صدمة فقدان نجلها الأكبر

وكشفت الأم أن العائلة ما زالت تعيش صدمة فقدان نجلها الأكبر محمد، الذي توفي العام الماضي بعد معاناة مع المرض، مؤكدة أن الأسرة لم تستوعب بعد ألم الفقد الأول حتى جاءت الفاجعة الثانية برحيل إسلام.



وقالت الأم المكلومة إنها كانت تحلم برؤية نجلها سعيدًا بعد زواجه، خاصة أن الوفاة جاءت بعد خمسة أيام فقط من حفل الزفاف، مؤكدة أن ما حدث بدأ بمشاجرة عادية انتهت سريعًا، لكنها لم تكن تتوقع أن تنتهي بفقدان ابنها بهذه الطريقة.



واختتمت حديثها برسالة مؤثرة طالبت فيها بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة، قائلة: “أنا عاوزة حق ابني”.