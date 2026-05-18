محمد دياب: التحضير لفيلم أسد استغرق 6 سنوات

أكد محمد دياب، مخرج ومؤلف فيلم “أسد”، أن التحضير للعمل استغرق نحو 6 سنوات، مشيرًا إلى أن الأعمال السينمائية الكبرى تحتاج إلى وقت كافٍ من التحضير والتطوير حتى تخرج بالشكل اللائق.

وقال محمد دياب، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إنه يشعر بسعادة كبيرة بالمشاركة في هذا المشروع، معربًا عن تقديره لكل فريق العمل الذين ساهموا في تنفيذ الفيلم.

سيكونون فخورين بالنتيجة النهائية للعمل

ووجه المخرج والمؤلف محمد دياب، رسالة خاصة للمنتجين، مؤكدًا ثقته في أنهم سيكونون فخورين بالنتيجة النهائية للعمل.