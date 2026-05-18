احتفالًا باليوم العالمي للمتاحف.. فتح أبواب متحف ملوي مجانا للجمهور

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، فتح أبواب متحف ملوي مجانًا أمام الجمهور اليوم الإثنين الموافق 18 مايو 2026، بما يسهم في ترسيخ الوعي الثقافي وتعزيز ارتباط المواطنين بتاريخهم وحضارتهم العريقة، وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة نحو نشر الثقافة والمعرفة بين مختلف فئات المجتمع.

وأكد المحافظ أن الاحتفال بهذه المناسبة العالمية يمثل فرصة مهمة لإتاحة المجال أمام الزوار، وخاصة الشباب والأطفال، للتعرف على الكنوز الأثرية والفنية والشخصيات والرموز التي أسهمت في صناعة تاريخ مصر عبر العصور، مشيرًا إلى أن المتاحف تُعد منابر حضارية وثقافية تحفظ الهوية الوطنية وتنقلها للأجيال القادمة.

وأشار اللواء كدواني إلى اهتمام الدولة الكبير باستكمال مشروع المتحف الأتوني، باعتباره أحد أهم الصروح الحضارية والثقافية المنتظرة في صعيد مصر، لما يمثله من قيمة تاريخية وأثرية مرتبطة بالحضارة المصرية القديمة وعصر الملك إخناتون، مؤكدًا أن المشروع سيشكل إضافة نوعية لخريطة السياحة الثقافية والأثرية بالمحافظة، وتجسيداً لاهتمام الدولة بالحفاظ على التراث الإنساني وتعظيم الاستفادة منه.

وأضاف المحافظ أن المنيا تُعد متحفًا مفتوحًا للحضارات المختلفة، حيث احتضنت على أرضها كافة العصور التاريخية التي اتسمت بتنوع الآثار والفنون، بداية من الحضارة الفرعونية مرورًا بالعصور اليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية وصولًا إلى العصر الحديث، وهو ما يمنحها مكانة فريدة على خريطة السياحة الثقافية في مصر.

كما أكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروع تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة، من خلال رفع كفاءة وتطوير كافة النقاط التي مرت بها السيدة مريم والسيد المسيح عليه السلام، بما يشمل أعمال البنية التحتية والتطوير الحضاري والخدمات السياحية، بهدف تحويل تلك المواقع إلى مزارات روحية وسياحية عالمية تليق بقيمة الحدث التاريخي والديني العظيم، وتعزز من مكانة مصر كمقصد للسياحة الدينية والثقافية.