قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طبيب الأهلي: حالة ييس توروب مطمئنة
تقارير إنجليزية: محمد صلاح كان مستعدا للبقاء في ليفربول بشرط
زعم أنهم يرغبون في توقيع اتفاق.. ترامب للإيرانيين : هل أنتم مجانين
وكيل مجلس النواب: مصر حريصة على دعم الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية
منشور غامض لـ توفيق عبد الحميد يثير قلق الجمهور.. ويسري الفخراني يطالب بدعمه: من حقه نطمئن عليه
عاجل .. نقل ييس توروب مدرب الأهلي إلى المستشفى
فى حوار لـ صدى البلد.. أحمد كريمة يوضح فضل العشر الأوائل من ذى الحجة وكيفية اغتنامها بالطريقة الصحيحة
وزير الخزانة الأمريكي: نسعى لتوحيد موقف مجموعة السبع ضد تمويل إيران
رئيس النواب الليبي أمام النواب المصري: مصر شعاع الأمل والاستقرار بالمنطقة والداعم لوحدة ليبيا وشعبها
النصر بين صدمة آسيا وضغط الدوري.. هل ينجو "العالمي" من الانهيار في اللحظة الأخيرة؟
موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026
وزير العمل يوجه بفرصة عمل لبطلة مصر من المكفوفين في القوس والسهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

احتفالًا باليوم العالمي للمتاحف.. فتح أبواب متحف ملوي مجانا للجمهور

متحف ملوي
متحف ملوي
ايمن رياض

 أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، فتح أبواب متحف ملوي مجانًا أمام الجمهور اليوم الإثنين الموافق 18 مايو 2026، بما يسهم في ترسيخ الوعي الثقافي وتعزيز ارتباط المواطنين بتاريخهم وحضارتهم العريقة، وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة نحو نشر الثقافة والمعرفة بين مختلف فئات المجتمع. 

وأكد المحافظ أن الاحتفال بهذه المناسبة العالمية يمثل فرصة مهمة لإتاحة المجال أمام الزوار، وخاصة الشباب والأطفال، للتعرف على الكنوز الأثرية والفنية والشخصيات والرموز التي أسهمت في صناعة تاريخ مصر عبر العصور، مشيرًا إلى أن المتاحف تُعد منابر حضارية وثقافية تحفظ الهوية الوطنية وتنقلها للأجيال القادمة.

وأشار اللواء كدواني إلى اهتمام الدولة الكبير باستكمال مشروع المتحف الأتوني، باعتباره أحد أهم الصروح الحضارية والثقافية المنتظرة في صعيد مصر، لما يمثله من قيمة تاريخية وأثرية مرتبطة بالحضارة المصرية القديمة وعصر الملك إخناتون، مؤكدًا أن المشروع سيشكل إضافة نوعية لخريطة السياحة الثقافية والأثرية بالمحافظة، وتجسيداً لاهتمام الدولة بالحفاظ على التراث الإنساني وتعظيم الاستفادة منه.

وأضاف المحافظ أن المنيا تُعد متحفًا مفتوحًا للحضارات المختلفة، حيث احتضنت على أرضها كافة العصور التاريخية التي اتسمت بتنوع الآثار والفنون، بداية من الحضارة الفرعونية مرورًا بالعصور اليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية وصولًا إلى العصر الحديث، وهو ما يمنحها مكانة فريدة على خريطة السياحة الثقافية في مصر.

كما أكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروع تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة، من خلال رفع كفاءة وتطوير كافة النقاط التي مرت بها السيدة مريم والسيد المسيح عليه السلام، بما يشمل أعمال البنية التحتية والتطوير الحضاري والخدمات السياحية، بهدف تحويل تلك المواقع إلى مزارات روحية وسياحية عالمية تليق بقيمة الحدث التاريخي والديني العظيم، وتعزز من مكانة مصر كمقصد للسياحة الدينية والثقافية.

المنيا محافظ المنيا متحف مجانا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا حريق الكوم الأحمر

تكييف دمر البيت.. شهود عيان يروون كواليس حريق الكوم الأحمر ومصرع 3 أشخاص

منحة التموين 1600 جنيه

آخر موعد لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. وحقيقة تمديد المهلة

جانب من الحريق

حريق في منزل بأوسيم وأنباء عن سقوط ضحايا.. صورة

الدواجن والبيض

مفاجأة في سعر البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

صلاح وسلوت

رد فعل صادم من سلوت تجاه تصريحات محمد صلاح

الدواجن

الكيلو نزل 14 جنيها مرة واحدة.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق

حريق

مأساة أوسيم.. مصرع شقيقين وجارهما في حريق منزل الكوم الأحمر| صور

الزمالك

حقيقة خصم 500 ألف دولار من مستحقات الزمالك لدى كاف

ترشيحاتنا

امتحانات جامعة أسوان

رئيس جامعة أسوان يتابع امتحانات كلية الآثار.. توفير الأجواء الملائمة للطلاب

وكيل الصحة البحيرة

وكيل صحة البحيرة يفاجئ مركز طب أسرة الأبعادية ويوجه إنذارا لشركة النظافة

محافظ البحيرة

دعم مستشفيي إيتاي البارود ورشيد بالبحيرة بجهازي أشعة مقطعية

بالصور

الجدة والأم والحفيدة.. أصالة تثير الجدل بإطلالة شبابية رفقة عائلتها

الجدة و الأم و الحفيدة .. أصالة تثير الجدل بإطلالة شبابية رفقة عائلتها
الجدة و الأم و الحفيدة .. أصالة تثير الجدل بإطلالة شبابية رفقة عائلتها
الجدة و الأم و الحفيدة .. أصالة تثير الجدل بإطلالة شبابية رفقة عائلتها

مرسيدس تحظر هؤلاء المشترين من اقتناء سيارتها الجديدة S680 جارد الجديدة

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

طريقة عمل لحم الخروف بالزبدة من المطبخ الهندي

طريقة عمل لحم الخروف بالزبدة من المطبخ الهندي.
طريقة عمل لحم الخروف بالزبدة من المطبخ الهندي.
طريقة عمل لحم الخروف بالزبدة من المطبخ الهندي.

عصير البنجر .. مشروب طبيعي يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب

عصير البنجر .. مشروب طبيعي يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب
عصير البنجر .. مشروب طبيعي يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب
عصير البنجر .. مشروب طبيعي يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد