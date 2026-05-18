الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

عربية النواب: العلاقات المصرية الليبية راسخة وتستند إلى وحدة المصير ودعم الاستقرار

اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب
اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ، أن العلاقات بين مصر وليبيا تمتد بجذورها إلى عمق التاريخ، وتعكس روابط راسخة من الأخوة ووحدة المصير، مشددا على أن أمن واستقرار الدولة الليبية يُعد جزءا أصيلا من منظومة الأمن القومي المصري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي استضافت المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والوفد المرافق له، في إطار زيارة تعكس متانة العلاقات البرلمانية والتنسيق المشترك بين البلدين.

ورحب أبو هميلة بالمستشار عقيلة صالح داخل مجلس النواب المصري، معتبرا إياه قامة قانونية وسياسية عربية بارزة، وحلوله ضيفا في مصر يمثل امتدادا للعلاقات الأخوية بين الشعبين، مؤكدا أن البرلمان المصري يعتز بهذه الزيارة التي تجسد عمق الروابط بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين.

وأوضح رئيس لجنة الشئون العربية أن العلاقة بين مصر وليبيا لا يمكن اختزالها في إطار سياسي أو دبلوماسي أو حتى جغرافي، بل هي علاقة ممتدة من الدم والتاريخ والمصير المشترك، مشيرا إلى أن ما يجمع الشعبين يتجاوز حدود السياسة إلى وجدان شعبي واحد يجسد معنى الأخوة العربية الحقيقية.

وشدد أبو هميلة على أن الدولة المصرية، قيادة وشعبا، تؤكد موقفها الثابت والداعم لوحدة واستقرار ليبيا، ووقوفها على مسافة واحدة من جميع أبناء الشعب الليبي، مع دعم المؤسسات الشرعية المنتخبة، وفي مقدمتها مجلس النواب الليبي باعتباره الممثل الشرعي لإرادة الشعب الليبي.

وأضاف أن مجلس النواب المصري يثمن الجهود الوطنية التي تستهدف الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وصون سيادتها، ويدعم بكل قوة مسار الحل السياسي الليبي ـ الليبي، القائم على التوافق الوطني بعيدا عن أي تدخلات خارجية أو إملاءات أجنبية.

وأشار أبو هميلة إلى أن البرلمان المصري يتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في ليبيا، ويؤيد المسار الدستوري والانتخابي باعتباره الطريق الأمثل لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، تلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون.

وشدد على أهمية خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية دون استثناء، باعتبار ذلك خطوة جوهرية وأساسية نحو استعادة الأمن والاستقرار الكامل في البلاد.

وأكد أبو هميلة أن البرلمان المصري مستعد لتقديم كل أشكال الدعم الفني والتشريعي لدولة ليبيا في مرحلة إعادة البناء وترسيخ الاستقرار، متمنيا للشعب الليبي دوام الأمن والسلام، وأن تظل العلاقات المصرية الليبية نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية القائمة على الأخوة والتعاون ووحدة المصير.

