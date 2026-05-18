حملات مكثفة بأسوان للارتقاء بالمظهر الحضارى وتحسين الخدمات بالمحافظة

واصلت الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بناءاً على تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهودها المكثفة للإرتقاء بمنظومة النظافة العامة وتحسين البيئة والمظهر الحضارى ، مع رفع كفاءة الحدائق والشوارع الرئيسية والفرعية بما يساهم فى توفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين .

وشهدت الجهود تكثيف أعمال النظافة اليومية ورفع التراكمات والمخلفات أولاً بأول ، ورفع كفاءة الحدائق العامة وصيانة المسطحات الخضراء والأحواض ، وتهذيب الأشجار والمزروعات بالميادين والجزر الوسطى ، والدفع بالمعدات وسيارات النظافة للعمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية ، ورفع الأتربة وفتح المسارات لتحقيق السيولة والحفاظ على الشكل الحضارى .

جهود متنوعة

وفى هذا الإطار نظمت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان بإشراف العميد أحمد صلاح الدين رئيس المدينة ، بالتنسيق مع مسئولى الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن ، والإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بقيادة المهندس أحمد حلفاوى ، تنفيذ أعمال النظافة والتجميل بعدد من الحدائق والميادين ، حيث تم تهذيب الأشجار والأسوار بحديقة فريال ، وصيانة المسطحات الخضراء ونظافة الأحواض بحدائق الرضوان والسلام ، بالإضافة إلى أعمال النظافة ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى وإزالة الحشائش والأشجار الجافة .

كما شهدت شوارع مدينة أسوان حملات نظافة مكبرة بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية وفرق العمل بالأحياء المختلفة ، لرفع المخلفات والأتربة من الطرق الرئيسية والفرعية ونقلها إلى الأماكن المخصصة ، مع المتابعة المستمرة للحفاظ على مستوى النظافة وتحسين البيئة العامة .

متابعة الأعمال بإدفو

وفى مركز ومدينة إدفو ، واصلت الوحدة المحلية بقيادة العميد زهجر سليمان جهودها المكثفة لأعمال النظافة ورفع التراكمات والمخلفات بمختلف الشوارع والميادين ، مع الدفع بسيارات ومعدات النظافة للعمل بشكل دورى خلال الفترتين الصباحية والمسائية ، فضلاً عن تفريغ الحاويات ورفع كفاءة الشوارع للحفاظ على المظهر الحضارى والبيئى اللائق بمدينة إدفو وقراها .

وتعكس هذه الجهود المتواصلة حرص محافظة أسوان على تحسين مستوى النظافة العامة والإرتقاء بالمظهر الحضارى ، بما يحقق جودة الحياة ويوفر بيئة آمنة وصحية للمواطنين فى مختلف المدن والمراكز .