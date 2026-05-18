ضبط 915 كيلو هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ| صور

تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون والتنسيق مع مديرية التموين، من ضبط 915 كيلوجرامًا من هياكل الدواجن المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك قبل توزيعها على الأسواق.

وتأتي هذه الحملة تنفيذاً لتكليفات الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

جاءت الحملة تحت إشراف الدكتور إيهاب شكري، وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ، وسامح شبل وكيل وزارة التموين، والدكتور شعبان مغنم مدير عام الصحة العامة والمجازر، والدكتور صبحي عمار مدير إدارة المجازر والتفتيش بالمديرية، والدكتور محمد المهدي مدير إدارة بيلا البيطرية.

وضمت اللجنة الرقابية التي قامت بالحملة كلاً من الدكتور رامي سلامة، رئيس قسم التفتيش بإدارة بيلا البيطرية، والدكتور رضا صلاح، والدكتور الورداني محمد من الرقابة التموينية بكفر الشيخ.

وتبين عدم صلاحية المضبوطات تماماً للاستهلاك، وعلى الفور تم مصادرة جميع المضبوطات وتحريزها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.