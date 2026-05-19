الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أخبار التوك شو| بطل إيقاف عملية دهس بإيطاليا يمازح عمرو أديب.. والكهرباء تكشف مفاجأة عن الطاقة الشمسية بالمنازل

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
عادل نصار

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

ميرنا وليد: مبسوطة بالتعاون مع مصطفى شوقي وكنت عايزة أريح من المسرح شوية

كشفت ميرنا وليد تفاصيل مشاركتها في مسرحية «ابن الأصول»، معلقة “المخرج الكبير مراد منير تواصل معها وقدم لها نص المسرحية وفكرتها، مشيرة إلى أنها كانت مترددة في البداية بسبب مشاركتها آنذاك مع الفنان محمد صبحي في مسرحية «فارس يكشف المستور»، مؤكدة أنها كانت قد قررت الابتعاد عن المسرح لفترة عقب انتهاء العرض”.

مصطفي شوقي : سعيد بتجربتي الأولي علي خشبة المسرح بعد نجاح أغنية ملطشة القلوب

قال مصطفى شوقي إن مسرحية «ابن الأصول» تمثل أولى تجاربه في مجال التمثيل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جاءت عقب النجاح الكبير الذي حققته أغنية «ملطشة القلوب».

بطل إيقاف عملية دهس بإيطاليا لـ عمرو أديب: بشد من أزرك علشان الزمالك

مازح أسامة شلبى بطل واقعة إيقاف دهس إيطاليا، الإعلامي عمرو أديب، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، قائلا :" بشد بأزرك علشان الزمالك وانا زملكوي أب عن جد".

متحدث الوزراء: تم التوافق على آليات لمواجهة الكلاب الضالة

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء شدد على ضرورة مُواجهة ظاهرة انتشار "الكلاب الضالة".

الحمصاني: توجيهات من مجلس الوزراء بترشيد الإنارة في لوحات الإعلانات

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن قرارات الترشيد التي تم اقرارها في بداية الحرب على ايران كان من ضمنها توفير الطاقة في اعمدة الانارة.

منذ 8 سنوات.. متحدث الكهرباء يكشف مفاجأة عن استخدام الطاقة الشمسية بالمنازل

كشف المهندس منصور عبدالغني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تفاصيل جديدة بشأن التوجيهات بالتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في المنازل.

عمرو أديب عن التوسع باستخدام الطاقة الشمسية: يغير الحياة في مصر

علق الإعلامي عمرو أديب، على موضوع استخدام الطاقة الشمسية بالمنازل، والتوسع في استخدام هذا النوع من الطاقة، قائلا :"خبر يغير الحياة في مصر".

تصل لـ 47 درجة | تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

سادت حالة من الجدل بين المواطنين بشأن حالة الطقس والارتفاع الكبير في درجات الحرارة في مصر، والتي تعد أعلى من المعدلات الطبيعية في البلاد في هذا الوقت من العام، وخاصة أننا في فصل الربيع واقتراب فصل الشتاء.

حالة الطقس اليوم في مصر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات، غدا الثلاثاء 19 مايو 2026، إذ من المتوقع أن تشهد البلاد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة في الصباح الباكر، حار إلى شديد الحرارة نهارا أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلاً.
 

استمرار ارتفاع درجات الحرارة
وأضافت هيئة الأرصاد، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أنه فيما يتعلق بحالة البحرين، فإن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة وارتفاع الأمواج من 1.5 لـ 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية: شمالية شرقية وستكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.5 لـ 2.25 متر ، واتجاه الرياح جنوبية غربية.

