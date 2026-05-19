قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زعيم الحوثيين: جاهزون عسكريا لأي تصعيد أمريكي ضد إيران
ترامب: على إيران أن تقدم التزامات خطية بعدم امتلاكها السلاح النووي
أتربة وأمطار.. خريطة الظواهر الجوية المتوقعة من شمال البلاد حتى الصعيد
تحذير من السعودية.. تأشيرات الزيارة لا تبيح لحاملها أداء فريضة الحج
أذكار أوصى بها النبي في العشر من ذي الحجة.. اغتنمها خلال أعظم أيام الدنيا
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. كم وصل عيار 21 الآن؟
وزير الدولة للإعلام يلتقي رؤساء قنوات وشبكات ماسبيرو.. اليوم
ابتعدوا فورا.. الاحتلال يصدر إنذارا عاجلا لسكان المعشوق بجنوب لبنان
لا نشعر بالقلق.. الزمالك يكشف تطورات موقف القيد وصفقات الموسم الجديد
ترامب: أطلعت إسرائيل على قرار تأجيل الهجوم على إيران
من يتوج بطلا؟.. هشام حنفي يكشف السيناريوهات المحتملة لصراع الدوري المشتعل
أعمال لها ثواب الحج.. عبادات صالحة تنال بها الأجر العظيم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ترقب عالمي لـ مؤتمر "Google".. الكشف عن أندرويد 17 ونماذج جيميناي الخارقة

Google
Google
احمد الشريف

تتجه أنظار الأوساط التكنولوجية والملايين من عشاق الهواتف الذكية حول العالم، صوب المقر الرئيسي لشركة جوجل الأمريكية، ترقباً لانطلاق فعاليات مؤتمرها السنوي العالمي للمطورين "Google I/O 2026".

وأفاد تقرير تحليلي نشره موقع "Gizmodo" التقني، بأن نسخة هذا العام ستشهد إعلان الشركة عن حزمة من أضخم الترقيات البرمجية والعتادية في تاريخها، مدعومة بالكامل بقفزات غير مسبوقة في تقنيات التوليد الذكي وأدوات المعالجة المحلية.

أندرويد 17 يتصدر المشهد بميزات الذكاء الاصطناعي

تستهدف جوجل من خلال الكشف المرتقب عن نظام التشغيل المنتظر "أندرويد 17" (Android 17) إحداث تحول جذري في واجهات الهواتف الذكية وإدارة العتاد؛ وتؤكد البيانات الفنية المسربة أن النظام الجديد سيعتمد على دمج جيل مطور وخفيف من نماذج الذكاء الاصطناعي ليعمل محلياً بالكامل (On-Device) دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، مما يمنح المساعد الرقمي القدرة على فهم سياق الشاشة، وأتمتة المهام المعقدة بدقة متناهية، مع توفير معايير أمنية صارمة لحظر برمجيات التجسس المتطورة لعام 2026.

إطلاق نموذج "Gemini 2.5" فائق الذكاء

تدمج الشركة العملاقة في قلب منظومتها السحابية ترقية برمجية خارقة متمثلة في الكشف عن نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الأحدث "Gemini 2.5"؛ وتوضح المؤشرات التقنية أن هذا النموذج سيمتلك سرعة معالجة تضاعف الأجيال السابقة، مع قدرة فائقة على فهم واستيعاب المدخلات المتعددة (Multimodal) مثل النصوص، والأكواد البرمجية المعقدة، والملفات الصوتية اللحظية، بالإضافة إلى ميزات توليد وتحرير مقاطع الفيديو عالية الجودة بدقة سينمائية كاملة وبأقل وقت ممكن.

مفاجآت عتادية مرتقبة وسلسلة هواتف بكسل

تخطط جوجل لاستغلال زخم المؤتمر من خلال إزاحة الستار عن النسخة الاقتصادية الجديدة من هواتفها الذكية "Pixel 9a"، والمدعومة بمعالجات الشركة المصممة محلياً لتوفير أرقى ميزات التصوير الحوسبي بأسعار تنافسية تلائم الفئات المتوسطة؛ وحرصت التقارير على التنويه بأن الفعاليات قد تشهد أيضاً استعراض ملامح أولية لنظارات الواقع المعزز (AR Smart Glasses) المحدثة، والتي يتم تطويرها بالتعاون مع كبرى قلاع البرمجيات العالمية لإعادة صياغة مستقبل الحوسبة القابلة للارتداء.

خاتمة

يبرهن المزيج الابتكاري الذي تحضره جوجل لمؤتمر "Google I/O 2026" على أن معركة السيطرة على الفضاء الرقمي وعقول الأجهزة الذكية قد دخلت مرحلة اللاعودة؛ ومع انطلاق الحدث رسمياً خلال الساعات القادمة، سيتطلع ملايين المستخدمين والمطورين في مصر والعالم العربي لمعرفة كيف ستغير هذه التقنيات الثورية ملامح حياتهم الرقمية اليومية.

Google الهواتف الذكية جوجل الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى سارة لهؤلاء

الحكومة

بمناسبة العيد.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف والتنفيذ خلال ساعات

انقطاع المياه

غداً.. قطع المياه 8 ساعات عن عدد من المناطق بالجيزة

انكسار الموجة الحارة

فارق 13 درجة كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الغد

مجتبى خامنئي

أسرار الليلة الدامية .. إيران تكشف لأول مرة تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي ونقله للمستشفى

حالة الطقس

تصل لـ 47 درجة | تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

صورة تعبيرية

لمدة ٦ ساعات … انقطاع المياه عن عدد من المناطق بمحافظة القاهرة لهذا السبب

فيديو الطالب والمعلم

حقيقة فيديو احتجاز معلم داخل فصل بالقليوبية.. التعليم تكشف التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

يوم عرفة

متى يوم عرفة 2026؟ اعرف فضل صيامه ودعاءه المستجاب والأعمال المستحبة فيه

العشر من ذي الحجة

أستاذ بالأزهر: الذكر والتكبير في العشر من ذي الحجة طريقٌ للحاق بأهل الفضل

توقيع بروتوكول بين دار الإفتاء وجمعية سفراء الهداية

توقيع بروتوكول بين دار الإفتاء وجمعية سفراء الهداية لتعزيز التعاون المشترك

فيديو

دومينيك حوراني

«أبو بصلة».. دومينيك حوراني تشعل الساحة بأغنية جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد