ترقب عالمي لـ مؤتمر "Google".. الكشف عن أندرويد 17 ونماذج جيميناي الخارقة

تتجه أنظار الأوساط التكنولوجية والملايين من عشاق الهواتف الذكية حول العالم، صوب المقر الرئيسي لشركة جوجل الأمريكية، ترقباً لانطلاق فعاليات مؤتمرها السنوي العالمي للمطورين "Google I/O 2026".

وأفاد تقرير تحليلي نشره موقع "Gizmodo" التقني، بأن نسخة هذا العام ستشهد إعلان الشركة عن حزمة من أضخم الترقيات البرمجية والعتادية في تاريخها، مدعومة بالكامل بقفزات غير مسبوقة في تقنيات التوليد الذكي وأدوات المعالجة المحلية.

أندرويد 17 يتصدر المشهد بميزات الذكاء الاصطناعي

تستهدف جوجل من خلال الكشف المرتقب عن نظام التشغيل المنتظر "أندرويد 17" (Android 17) إحداث تحول جذري في واجهات الهواتف الذكية وإدارة العتاد؛ وتؤكد البيانات الفنية المسربة أن النظام الجديد سيعتمد على دمج جيل مطور وخفيف من نماذج الذكاء الاصطناعي ليعمل محلياً بالكامل (On-Device) دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، مما يمنح المساعد الرقمي القدرة على فهم سياق الشاشة، وأتمتة المهام المعقدة بدقة متناهية، مع توفير معايير أمنية صارمة لحظر برمجيات التجسس المتطورة لعام 2026.

إطلاق نموذج "Gemini 2.5" فائق الذكاء

تدمج الشركة العملاقة في قلب منظومتها السحابية ترقية برمجية خارقة متمثلة في الكشف عن نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الأحدث "Gemini 2.5"؛ وتوضح المؤشرات التقنية أن هذا النموذج سيمتلك سرعة معالجة تضاعف الأجيال السابقة، مع قدرة فائقة على فهم واستيعاب المدخلات المتعددة (Multimodal) مثل النصوص، والأكواد البرمجية المعقدة، والملفات الصوتية اللحظية، بالإضافة إلى ميزات توليد وتحرير مقاطع الفيديو عالية الجودة بدقة سينمائية كاملة وبأقل وقت ممكن.

مفاجآت عتادية مرتقبة وسلسلة هواتف بكسل

تخطط جوجل لاستغلال زخم المؤتمر من خلال إزاحة الستار عن النسخة الاقتصادية الجديدة من هواتفها الذكية "Pixel 9a"، والمدعومة بمعالجات الشركة المصممة محلياً لتوفير أرقى ميزات التصوير الحوسبي بأسعار تنافسية تلائم الفئات المتوسطة؛ وحرصت التقارير على التنويه بأن الفعاليات قد تشهد أيضاً استعراض ملامح أولية لنظارات الواقع المعزز (AR Smart Glasses) المحدثة، والتي يتم تطويرها بالتعاون مع كبرى قلاع البرمجيات العالمية لإعادة صياغة مستقبل الحوسبة القابلة للارتداء.

خاتمة

يبرهن المزيج الابتكاري الذي تحضره جوجل لمؤتمر "Google I/O 2026" على أن معركة السيطرة على الفضاء الرقمي وعقول الأجهزة الذكية قد دخلت مرحلة اللاعودة؛ ومع انطلاق الحدث رسمياً خلال الساعات القادمة، سيتطلع ملايين المستخدمين والمطورين في مصر والعالم العربي لمعرفة كيف ستغير هذه التقنيات الثورية ملامح حياتهم الرقمية اليومية.