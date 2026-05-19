العراق يستكمل حملة "بغداد أجمل".. من الشوارع إلى الواجهات التاريخية

أكدت هبة التميمي، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من العراق، انطلاق المرحلة الثانية من حملة "بغداد أجمل" بعد استئناف عمل معامل الأسمنت والأسفلت التابعة لأمانة بغداد، عقب توقفها خلال الفترة الماضية.

وأوضحت أن الحملة تأتي بالتزامن مع مباشرة الحكومة الجديدة أعمالها، ضمن خطة تعتمد على الجهد الذاتي لتجاوز تحديات التمويل والسيولة المالية.

وأشارت التميمي إلى أن الحملة بدأت بإكساء وتأهيل عدد من الشوارع الرئيسية في العاصمة بغداد، وفي مقدمتها مدينة الصدر، التي تشهد أعمال تطوير شاملة لشوارعها الحيوية المؤدية إلى المحافظات الشمالية، لما تمثله من أهمية في حركة النقل والتنقل.

وأضافت أن أعمال التأهيل شملت أيضاً شارع النضال وشارع 14 رمضان ومنطقة عدن، حيث بلغت نسب الإنجاز في بعضها نحو 90%، كما لفتت إلى أن الحملة لا تقتصر على إعادة تأهيل الطرق، بل تتضمن إنشاء متنزهات ومرافق خدمية جديدة، خاصة في منطقة المنصور.