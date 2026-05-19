ثقافة الشيوخ توافق على 3 مقترحات لدعم الثقافة والسياحة بالمحافظات

شارك النائب أحمد خالد ممدوح، عضو مجلس الشيوخ عن حزب المؤتمر وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد عمران، وبحضور الدكتور هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة، والدكتور خالد أبو الليل القائم بأعمال رئيس هيئة الكتاب، إلى جانب ممثلين عن وزارتي الثقافة والآثار.

مناقشة مقترحات لدعم الثقافة والسياحة بالمحافظات

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من اقتراحات الرغبة المقدمة من أعضاء المجلس، والتي تضمنت مقترح النائب محمد رزق بشأن إنشاء نماذج مصغرة لمعرض الكتاب بالمحافظات، ومقترح النائب هشام مجدي بشأن تشغيل قصر ثقافة بني سويف، بالإضافة إلى مقترح النائب محمد جمال حول إدراج قرية اللشت بمحافظة الجيزة على الخريطة السياحية.

دعم تطوير قصور الثقافة والشراكة مع القطاع الخاص

وأبدى النائب أحمد خالد ممدوح دعمه للتصور الذي عرضه الدكتور هشام عطوة لتطوير قصور الثقافة، مؤكدًا تفاؤله بخطط التطوير، خاصة فيما يتعلق بفتح المجال أمام الشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الثقافية وتوسيع نطاق الاستفادة منها.

كما أعلن النائب أحمد خالد تأييده لمقترح إنشاء معارض كتاب مصغرة بالمحافظات، مقترحًا التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتنظيم تلك المعارض بالتعاون مع هيئة الكتاب على هامش احتفالات المحافظات بأعيادها القومية، بما يسهم في نشر الثقافة والوصول إلى مختلف فئات المواطنين.

الموافقة على المقترحات الثلاثة

وفي ختام الاجتماع، وافقت اللجنة على المقترحات الثلاثة المقدمة، في خطوة تستهدف دعم الحركة الثقافية والسياحية.