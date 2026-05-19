فوز متحف تل بسطا بالزقازيق بالمركز الثانى في جائزة أفضل الممارسات المتحفية

هنأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية فريق عمل متحف تل بسطا بالزقازيق لفوز المتحف بالمركز الثانى فى جائزة أفضل الممارسات المتحفية فى مجال البحث العلمى المتحفى على مستوى المتاحف المصرية عن عام ٢٠٢٦ الذى نظمها قطاع المتاحف تحت رعاية المجلس الأعلى للآثار بوزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية للمجلس الدولي للمتاحف (ICOM Egypt)،وذلك لجهودهم المخلصة فى تطبيق أعلى المعايير العالمية في العرض المتحفي، والبرامج التعليمية، والاستدامة، وربط المتاحف بالمجتمعات المحلية كجسور للتواصل الإنساني، التأكيد على دور المتحف كمؤسسة تعليمية وتنموية شاملة.

ثمن محافظ الشرقية أهمية المتاحف فى تعزيز الحوار والتفاهم والشمول والسلام داخل المجتمعات وفيما بينها في جميع أنحاء العالم وتطوير وتنمية السياحة، وحفظ التراث الحضاري والتاريخي والثقافي والمساهمة في تعميم الثقافة ونشر المعرفة وتنشيط الحركة الفنية والعلمية في المجتمع، وتنمية الحس الجمالي والذوق الفني لدى الفرد والمجتمع، لقدرتها على تنمية حرية التفكير ودقة الملاحظة عند الزائرين، وتقديم الخدمات التعليمية لأبناء المجتمع، كما أنها تعبر عن الهوية الوطنية الخاصة بالدول وتراثها.

وفى سياق متصل أوضح إبراهيم على حمدي مدير متحف تل بسطا بالزقازيق أن هذا التكريم ليس مجرد جائزة، بل هو شهادة تميز وتأكيد على إلتزامنا بتطبيق أعلى المعايير العالمية في العرض المتحفي، والبرامج التعليمية، والإستدامة، وربط المتاحف بالمجتمعات المحلية كجسور للتواصل الإنساني مقدماً الشكر والتقدير لفريق عمل المتحف على الجهود المخلصة في تنظيم المعارض المؤقتة المتميزة وربط المتحف بمحيطه الجغرافي والإجتماعي والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتذليل العقبات لذوي الإعاقة (وسائل برايل - مسارات الكراسي المتحركة - لغة الإشارة) وتقديم زاوية عرض غير تقليدية للمقتنيات واستخدام نظريات تعلم حديثة تناسب الفئات العمرية المستهدفة وإشراك الزائر بشكل نشط (عقلياً وحركياً).