برئاسة شريف باشا.. صحة النواب تصدر حزمة توصيات موسعة لتطوير المنشآت الطبية

أصدرت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، حزمة من التوصيات الحازمة والمُلزمة لوزارة الصحة والسكان، في ختام سلسلة اجتماعات مكثفة عُقدت لمواجهة مسؤولي الوزارة بطلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن المنشآت الطبية المتعثرة بالصعيد.

وجاء على رأس التوصيات إلزام الوزارة بإرجاء وإعادة النظر في قرار نقل تبعية مستشفى سوهاج التعليمي إلى القطاع العلاجي، لحين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية برئاسة وزير الصحة، مع تقديم تصور شامل لخطة تطوير المستشفى ورفع كفاءة أدائه.

وفي تحرك هيكلي لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، أوصت اللجنة برئاسة الدكتور شريف باشا، بأهمية إعادة نظر وزارة الصحة في إستراتيجية إعادة تخطيط استخدام جميع الوحدات الصحية القديمة والمغلقة على مستوى المحافظات التي شملها التخطيط الصحي الجديد. وفيما يخص دعم المنظومة العلاجية بمحافظة المنيا، شددت اللجنة على التنسيق الداخلي بين مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالمحافظة لتسهيل تسكين حالات الرعايات الحرجة مع ربطها بخدمات الطوارئ التابعة للأمانة.

كما وضعت اللجنة خطاً زمنياً صارماً لتلبية الاحتياجات التكنولوجية للمستشفيات، حيث أوصت بسرعة تخصيص وزارة الصحة لثمن جهاز ميكروسكوب جراحة المخ والأعصاب، لتمكين هيئة الشراء الموحد من إنهاء إجراءات استيراده وتوريده لمستشفى ملوي التخصصي خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى. وفي مسار متوازٍ، منحت اللجنة الأولوية للبعد الاجتماعي واستقرار الأطقم الطبية، بإصدار توصية بضرورة سرعة صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة للعاملين والأطباء بمستشفى قفط التخصصي، وإفادة اللجنة بتقرير مالي يوضح التوازن بين دفع المستحقات وتوفير اعتمادات مستلزمات التشغيل.

ولم تقتصر توصيات اللجنة على الملفات العلاجية الإقليمية بل امتدت لحماية المنظومة الرياضية؛ إذ طالبت اللجنة بسرعة الانتهاء من التنسيق بين وزارتي "الشباب والرياضة" و"الصحة والسكان" لإقرار البروتوكول الطبي الملزم للجهات المنظمة للبطولات بإجراء الفحص الطبي الشامل للاعبين المشاركين استناداً إلى كارت التأمين الصحي المعتمد.

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف باشا أن اللجنة لن تكتفي بالرقابة المكتبية، بل ستتابع تنفيذ هذه التوصيات عبر جولات ميدانية لضمان الالتزام الكامل بالجداول الزمنية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.