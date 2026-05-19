قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البحرين تندد باستهداف براكة وتحذر من تهديد خطير للأمن النووي الخليجي
أحمد العوضي يكشف لـ صدى البلد سبب تأجيل مسلسل الأستاذ
بحوث البساتين : عودة أسعار الطماطم لطبيعتها مطلع يونيو 2026
مصر تحصد شهادة التراكوما من منظمة الصحة العالمية وتحقق إنجازا صحيا تاريخيا
حدث تاريخي نادر ينتظر الكعبة أول أيام عيد الأضحى.. ماذا سيحدث؟
بسبب خريطة المغرب | الجيش الملكي يشكو صن داونز لـ الكاف
الحكومة الأمريكية توافق على إسقاط الدعاوى الضريبية ضد ترامب
اتهامات إيرانية لإسرائيل بالوقوف وراء هجوم المسيّرات على الإمارات
رئيس منتجي الخضر : تراجع الإنتاج وراء قفزة أسعار الطماطم
براءة 31 من رموز نظام القذافي في ليبيا من تهم قمع المتظاهرين بأحداث 2011
وزيرة التضامن توجه بالتدخل السريع للتعامل مع حالة طفل بلا مأوى في حلوان
البسوا الكمامات .. طبيب قلب يوجه نصائح للحجاج للوقاية من الفيروسات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برئاسة شريف باشا.. صحة النواب تصدر حزمة توصيات موسعة لتطوير المنشآت الطبية

لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب
لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب
فريدة محمد

أصدرت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، حزمة من التوصيات الحازمة والمُلزمة لوزارة الصحة والسكان، في ختام سلسلة اجتماعات مكثفة عُقدت لمواجهة مسؤولي الوزارة بطلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن المنشآت الطبية المتعثرة بالصعيد. 

وجاء على رأس التوصيات إلزام الوزارة بإرجاء وإعادة النظر في قرار نقل تبعية مستشفى سوهاج التعليمي إلى القطاع العلاجي، لحين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية برئاسة وزير الصحة، مع تقديم تصور شامل لخطة تطوير المستشفى ورفع كفاءة أدائه.

وفي تحرك هيكلي لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، أوصت اللجنة برئاسة الدكتور شريف باشا، بأهمية إعادة نظر وزارة الصحة في إستراتيجية إعادة تخطيط استخدام جميع الوحدات الصحية القديمة والمغلقة على مستوى المحافظات التي شملها التخطيط الصحي الجديد. وفيما يخص دعم المنظومة العلاجية بمحافظة المنيا، شددت اللجنة على التنسيق الداخلي بين مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالمحافظة لتسهيل تسكين حالات الرعايات الحرجة مع ربطها بخدمات الطوارئ التابعة للأمانة.

كما وضعت اللجنة خطاً زمنياً صارماً لتلبية الاحتياجات التكنولوجية للمستشفيات، حيث أوصت بسرعة تخصيص وزارة الصحة لثمن جهاز ميكروسكوب جراحة المخ والأعصاب، لتمكين هيئة الشراء الموحد من إنهاء إجراءات استيراده وتوريده لمستشفى ملوي التخصصي خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى. وفي مسار متوازٍ، منحت اللجنة الأولوية للبعد الاجتماعي واستقرار الأطقم الطبية، بإصدار توصية بضرورة سرعة صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة للعاملين والأطباء بمستشفى قفط التخصصي، وإفادة اللجنة بتقرير مالي يوضح التوازن بين دفع المستحقات وتوفير اعتمادات مستلزمات التشغيل.

ولم تقتصر توصيات اللجنة على الملفات العلاجية الإقليمية بل امتدت لحماية المنظومة الرياضية؛ إذ طالبت اللجنة بسرعة الانتهاء من التنسيق بين وزارتي "الشباب والرياضة" و"الصحة والسكان" لإقرار البروتوكول الطبي الملزم للجهات المنظمة للبطولات بإجراء الفحص الطبي الشامل للاعبين المشاركين استناداً إلى كارت التأمين الصحي المعتمد. 

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف باشا أن اللجنة لن تكتفي بالرقابة المكتبية، بل ستتابع تنفيذ هذه التوصيات عبر جولات ميدانية لضمان الالتزام الكامل بالجداول الزمنية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

شريف باشا صحة النواب المنشآت الطبية بمجلس النواب وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العداد الكودي

الحكومة تبدأ تحويل العدادات الكودية.. اعرف التسهيلات الجديدة

راغب علامة

راغب علامة يرد على صورة تحول نجله جنـ.ـسيا

بدرية طلبة

بدرية طلبة: لا أعادي ريهام حجاج وهذه حقيقة عملي سحر لياسمين عبد العزيز

علي سيف

وفاة الفنان علي سيف

أسعار الذهب

هبوط مفاجئ بأسعار الذهب اليوم وتراجع عيار 21.. ماذا حدث في الصاغة؟

اجازة عيد الاضحى 2026

6 أيام كاملة رسميا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للطلاب والموظفين

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. هبوط سعر الذهب الآن بالأسواق

دنيا فؤاد

بالمستندات.. مفاجآت في الملف الطبي للبلوجر دنيا فؤاد.. ماذا كشفت التقارير في قضية جمع التبرعات؟

ترشيحاتنا

المجمع المقدس

استمرار اجتماعات لجان المجمع المقدس.. والعلاقات المسكونية والإعلام لبحث الملفات المطروحة

مؤسسة ابو العينين

مؤسسة أبو العينين توزع لحوم الأضاحي بالمحافظات وتذ..بح 1200 رأس ماشية بلدي بمشاركة 500 متطوع | صور

البابا تواضروس

البابا تواضروس يستقبل مجموعة خدمية من إيبارشية غربي كندا

بالصور

تأثير تغير الفصول على العلاقة الجنسية للرجال.. فوائد غير متوقعة لشرب الماء

العلاقة الجنسية للرجال
العلاقة الجنسية للرجال
العلاقة الجنسية للرجال

ليلى علوي تخطف الأنظار في مهرجان كان السينمائي .. تعدل فتحة الصدر وسعر الإطلالة يثير الجدل

ليلى علوي في مهرجان كان
ليلى علوي في مهرجان كان
ليلى علوي في مهرجان كان

نوع من الزيوت العطرية فعالة في طرد الناموس من منزلك.. يتحول لسلاح ضد الناموس.. دراسة تكشف

زيت الباتشولي يمنع البعوض من الاقتراب
زيت الباتشولي يمنع البعوض من الاقتراب
زيت الباتشولي يمنع البعوض من الاقتراب

ماذا يحدث لجسمم عند تناول الجزر؟.. يعزز المناعة والبشرة وصحة القلب

فوائد الجزر للمناعة وصحة العين
فوائد الجزر للمناعة وصحة العين
فوائد الجزر للمناعة وصحة العين

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد