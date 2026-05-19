كاتب صحفي: تذاكر جمهور الزمالك في مباريات الدوري هدايا من النادي ومحدش بيشتري

أكد محمود صبري رئيس تحرير الأهرام الرياضي، أن نادي الزمالك وفر كل الدعم لجمهوره كي يحضر مباريات الفريق في الدوري .



وقال محمود صبري في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تذاكر جمهور الزمالك في مباريات الدوري هدايا من النادي ومحدش بيشتري".

وتابع محمود صبري:" من حق الزمالك الاحتفال بتجربته الناجحة في الدوري المصري ولا داعي للإسقاط على الاندية الاخرى والحديث عن الملايين والمليارات ".

واكمل محمود صبري:" النادي الاهلي فشل في منافسات الدوري والبطولات القارية وهناك اختيارات غير موقفة للمديرين الفنيين داخل الاهلي ".