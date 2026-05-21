محمد طارق: الزمالك بطل الصعب.. وجماهيره تستحق الفرحة بالدوري

أكد محمد طارق عضو مجلس إدارة الزمالك، أن جماهير القلعة البيضاء تستحق الفرحة بعد التتويج بلقب الدوري الممتاز، مشددًا على أن دعم الجماهير كان أحد أهم أسباب نجاح الفريق هذا الموسم.

وقال محمد طارق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ستاد المحور” الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: “ألف مليون مبروك لجماهير نادي الزمالك على التتويج بالدوري، الزمالك دائمًا بطل الصعب وجماهيره تستحق هذه الفرحة”.

وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك أن قوة النادي دائمًا ما تأتي من جماهيره، مؤكدًا: “طول ما جمهور الزمالك خلف النادي، الفريق قادر على تجاوز أي ظروف وتحقيق البطولات”.