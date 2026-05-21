أحمد عادل: الأهلي بحاجة لإصلاح شامل.. والبطولات كانت ستخفي الأزمات

أكد أحمد عادل، لاعب الأهلي السابق، أن الفارس الأحمر قدم واحدًا من أسوأ مواسمه خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن اللاعبين يتحملون جزءًا كبيرًا من المسؤولية عن تراجع الأداء والنتائج.

وقال أحمد عادل، خلال ظهوره في برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلاميان محمد طارق أضا وإيهاب الكومي، على قناة صدى البلد، إنه كان يتمنى عدم تتويج الأهلي بأي بطولة هذا الموسم، حتى يكون ذلك دافعًا قويًا لبدء عملية تطوير شاملة داخل النادي وعدم الاعتماد على ما تحقق سابقًا.



وأضاف لاعب الأهلي السابق، أن الوضع داخل الفريق كان كارثيًا، مؤكدًا أن الفوز بالدوري كان من الممكن أن يؤجل قرارات التصحيح، كما أشار إلى أن المدربين ييس توروب وريبيرو لم يتعرفا بشكل كاف على مستوى اللاعبين، وهو ما ساهم في تراجع الأداء خلال الموسم.