الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

عيار 18 يستقر عند 5858 جنيهًا في بداية تعاملات الخميس 21 مايو 2026 بالصاغة المصرية

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

استقر سعر عيار 18 في بداية تعاملات اليوم الخميس 21 مايو 2026 داخل محلات الصاغة المصرية، وسط حالة من الهدوء النسبي في حركة أسعار الذهب، وفق ما رصده موقع صدى البلد.
 

استقرار السوق
 

شهدت أسعار الذهب حالة من الثبات مع بداية التعاملات، بعد تحركات طفيفة خلال اليوم السابق، في ظل ترقب اتجاهات السوق العالمية وتأثيرها على الأسعار المحلية.

سعر عيار 18
 

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5858 جنيهًا للشراء و5815 جنيهًا للبيع، ليواصل استقراره عند مستوياته الأخيرة داخل سوق الصاغة.
 

عيار 21
 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6835 جنيهًا للشراء و6785 جنيهًا للبيع، دون تغييرات كبيرة مقارنة بتعاملات أمس.
 

عيار 24
 

وصل سعر عيار 24 إلى 7811 جنيهًا للشراء و7754 جنيهًا للبيع، ليظل الأعلى قيمة بين الأعيرة المتداولة في السوق المحلي.
 

عيار 22
 

سجل سعر عيار 22 نحو 7160 جنيهًا للشراء و7108 جنيهات للبيع، مع استمرار ارتباطه بتحركات العيار الأعلى.
 

الجنيه الذهب
 

بلغ سعر الجنيه الذهب 54.68 ألف جنيه للشراء و54.28 ألف جنيه للبيع، متأثرًا باستقرار أسعار الأعيرة الرئيسية.
 

سعر الأوقية
 

وصل سعر أوقية الذهب إلى 4530 دولارًا للشراء و4529 دولارًا للبيع، وسط متابعة لحركة الأسواق العالمية.
 

عوامل التأثير
 

تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل أبرزها أسعار الفائدة العالمية، وأسعار النفط، وحجم العرض والطلب، إلى جانب التغيرات في الأسواق الدولية التي تنعكس على السوق المحلي.

