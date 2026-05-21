ناقد موضة يعلق على فستان هنا الزاهد في مهرجان كان.. شاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

إطلالة هنا الزاهد

وتألقت هنا الزاهد في مهرجان كان السينمائي بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بالقماش المطرز بالكامل.

حمل فستان هنا الزاهد توقيع مصمم الأزياء العالمي زهير مراد، تزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية.





تعليق ناقد موضة على إطلالة هنا الزاهد في مهرجان كان السينمائي

وعلق حكيم شاهين، ناقد الموضة على فستان هنا الزاهد قائلا:"حبيت اللوك رغم انه قصة اكتاف ماعطها اجمل قوام، و خاصة هنا الزاهد عندها اكتاف عريضة و الفستان برزلها الاكتاف و خلى التركيز كله على الاكتاف."

تابع:"طول البطانة مممم بس ماكثير اثر لان ماكثير واضح، مجوهرات مناسبين بس شعر و مكياج ياريت كانو فرش اكثر ."