جامعة بني سويف: تسليم أجهزة لاب توب وكراسي كهربائية للطلاب ذوي الهمم

استقبل الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، مجموعة من طلاب الجامعة من ذوي الهمم عقب زيارتهم لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم تسليمهم عشر أجهزة لاب توب ناطق وسبعة كراسي كهربائية حديثة، وذلك في إطار التعاون المثمر بين الجامعة والوزارة، ومن خلال مبادرة فخامة رئيس الجمهورية لدعم وتمكين ذوي الهمم .

جاء ذلك بحضور نخبة من قيادات الجامعة والمختصين في مجال خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، تأكيدًا على التزام الجامعة بتوفير بيئة تعليمية متكاملة تراعي احتياجات جميع الطلاب.

شهد اللقاء حضور الدكتور هيثم ناجي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، والدكتور رجب عبد الظاهر المستشار القانوني للجامعة، ومحمد سليم أمين عام الجامعة، إلى جانب ألفت الشريف نائب مدير المركز، و رباب ياسين، إسراء عامر منسقي وحدة التضامن بالجامعة.

وأكد الدكتور طارق علي خلال اللقاء أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الجامعة لدعم الطلاب من ذوي الهمم وتوفير الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تساعدهم على الاندماج الكامل في العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي يعكس حرص الدولة على تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع.

وأضاف أن تسليم الأجهزة والكراسي الكهربائية يمثل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لهذه الفئة، ويعزز من قدرتهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية والبحثية بكفاءة عالية، بما يتماشى مع رؤية الجامعة في تحقيق الشمولية والتميز الأكاديمي.