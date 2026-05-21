زوج ينهي حياة زوجته في مشاجرة بينهما بطوخ

شهدت قرية السيفا بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، جريمة مأساوية هزّت الأهالي، بعدما أقدم أحد الأشخاص على إنهاء حياة زوجته ذبحا داخل المنزل، إثر نشوب خلافات بينهما تطورت إلى واقعة قتل.

وتمكنت الأجهزة الأمنية عقب الحادث من ضبط المتهم في وقت قياسي، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات وأسباب الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية ورئيس مباحث القليوبية إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بورود بلاغ بقيام شخص بالتخلص من زوجته ذبحا بدائرة المركز.

وكشفت التحريات بقيادة رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين زوج وزوجته داخل مسكنهما، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، انتهت بقيام الزوج بالتعدي عليها وذبحها، على خلفية خلافات أسرية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات، بقيادة معاونى رئيس مباحث مركز شرطة طوخ تم ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.