عبد الرحيم كمال: نطمح لوصول “الكتابة الجميلة” إلى كل المصريين ودائرة الإبداع مستمرة

أكد السيناريست عبد الرحيم كمال أن الهدف الحقيقي من تطور المشهد الثقافي والدرامي في مصر هو الوصول إلى مرحلة تصبح فيها “الكتابة الجميلة” جزءًا من وعي جميع المصريين، وليس مقتصرة على فئة محدودة من المبدعين أو القراء.

وقال عبد الرحيم كمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “شكل تاني”، عبر فضائية “صدى البلد2”، أن الإبداع في مصر لا يتوقف، بل هو في حالة تجدد مستمر، مشيرًا إلى أن “دائرة الإبداع” تظل ممتدة عبر الأجيال، حيث يضيف كل جيل خبراته ورؤيته الخاصة، بما يحافظ على استمرارية الحركة الثقافية والفنية.

تطور الكتابة والدراما

وأشار إلى أن تطور الكتابة والدراما مرتبط برفع مستوى الذائقة العامة، مؤكدًا أن انتشار الجودة في النصوص الأدبية والدرامية هو أحد أهم مؤشرات صحة المشهد الإبداعي في أي مجتمع.