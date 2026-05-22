التحفظ على 1200 عبوة منظفات و300 علبة سجائر مهربة في حملات تموينية بالغربية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملات موسعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية، لضبط الأسواق والتأكد من سلامة السلع المعروضة للمواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، بتكثيف الحملات الرقابية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وأسفرت الحملات عن ضبط طن كامل من اللحوم والدواجن والأسماك والسلع الغذائية ما بين مجهولة المصدر ومشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، فضلًا عن ضبط 1200 عبوة منظفات ومعطرات مجهولة المصدر و300 علبة سجائر مهربة.

حملات تموينية بالغربية

ففي المحلة الكبرى، تم ضبط لحوم ودواجن وأسماك مشتبه في صلاحيتها، بينما تمكنت حملات طنطا من ضبط 116 كجم دواجن ولحوم بدون بيانات و71 كجم لانشون غير صالح للاستهلاك، إضافة إلى 300 علبة سجائر مهربة.

مصادرة المضبوطات

وفي زفتى، تم ضبط 100 كجم كبدة مجمدة مشكوك في صلاحيتها و36 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة، إلى جانب سلع غذائية منتهية الصلاحية ودقيق بدون فواتير.

كما أسفرت حملات كفر الزيات عن ضبط 500 كجم رنجة مشتبه في صلاحيتها داخل مصنع غير مرخص و1200 عبوة منظفات ومعطرات مجهولة المصدر، بينما ضبطت حملة سمنود 32 كجم أسماك مجهولة المصدر.

ردع مخالفين

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات التموينية والرقابية المكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة خلال فترة الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين.