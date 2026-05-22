مقتل مسنة على يد حفيدها بشبرا.. تسلل من باب خلفي وسرق مصوغاتها الذهبية

كشفت التحقيقات حول مقتل سيدة مسنّة داخل منزلها خنقًا على يد حفيدها، قبل أن يستولي على مشغولاتها الذهبية، تفاصيل جديدة بشأن الواقعة.

وأوضحت التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق بقسم أول شبرا الخيمة، أن المتهم خطّط للجريمة بدقة، حيث تسلل إلى شقة جدته عبر باب خلفي متصل بورشة خاله داخل العقار، وتمكن من الاختباء داخل المنزل حتى لحظة قدومها، وما إن شاهدها حتى باغتها بخنقها حتى فارقت الحياة، ثم استولى على المصوغات الذهبية.



وأوضحت أن المتهم اعتاد ارتكاب وقائع سرقة سابقة، وأن المجني عليها كانت قد حذّرت والدته منه، وطلبت عدم دخوله منزلها مجددًا، بعد اتهامه المتكرر بالسرقة بين الأسرة.

كما كشفت تحقيقات نيابة قسم أول شبرا الخيمة عن وجود خلافات أسرية سابقة، إذ نشبت مشادة بين المتهم ووالدته قبل الواقعة بيومين، انتهت بطرده من المنزل، وطلبت منه التوجه إلى والده إلا أن ضيق الظروف المادية حال دون سفره، فاستقر مؤقتًا داخل ورشة خاله أسفل العقار محل إقامة الجدة، قبل أن يقدم على جريمته.

وكان شارع السيدة نفيسة المتفرع من شارع الروضة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة شهد إقدام شاب على إنهاء حياة جدته إثر خلافات عائلية بينهما، وسط حالة من الذهول بين الأهالي.

وتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية ورئيس مباحث القليوبية، إخطارا من رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة بورود بلاغ بتخلص شاب من جدته بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة إلى مكان الواقعة، حيث كشفت التحريات أن مشادة وخلافات نشبت بين المتهم وجدته، تطورت بشكل مأساوي انتهى بقيامه بالتعدي عليها وإنهاء حياتها، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة معاوني رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة تم ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.