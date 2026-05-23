حركة التجارة لا تنام.. الموانئ المصرية تعمل 24 ساعة طوال إجازة عيد الأضحى

في وقت يستعد المصريون لإجازة عيد الأضحى المبارك، أبى قطاع النقل البحري المصري أن تهدأ عجلة الإنتاج، لتأتي التوجيهات حاسمة، حيث أصدرت قيادة القطاع تعليمات مشددة لكافة الموانئ المصرية بالعمل بكامل طاقتها الاستيعابية على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد؛ لضمان استمرار تدفق السلع والمنتجات، وتسهيل حركة الصادرات والواردات دون أي تكدس.

تنشيط حركة التجارة البحرية بالموانئ المصرية

وفي إطار جهودها لتنشيط حركة التجارة البحرية بالموانئ المصرية، أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر استمرار العمل في موانئ المحافظات الثلاثة: السويس، البحر الأحمر، وجنوب سيناء، على مدار الساعة طوال أيام العيد، لضمان انتظام حركة السفن وتسهيل عمليات تداول البضائع.

وأكد اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة، انتظام التشغيل بكافة الموانئ التابعة للهيئة خلال فترة العيد، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الملاحية والتجارية بكفاءة.

وتقدمت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بخالص التهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيةً الله أن يعيده على مصر بمزيد من التقدم.