ننشر ملامح مشروع المساعد الضريبي الذكي ضمن مخططات تفعيل الذكاء الإصطناعي في المحاسبة

كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن عمل المصلحة في الوقت الحالي على مشروع " المساعد الضريبي الذكي"، وهو أحد اجراءات " الضرائب المصرية"، لتفعيل تقنيات الذكاء الإصطناعي لدعم الممولين و عمليات المحاسبة الضريبية.

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب في تصريحات لها اليوم، أنه من المقرر الإعلان عن الانتهاء من ذلك المشروع في مراحل متتالية ولاحقة، مؤكدة أن المصلحة تركز بشكل كبير على الذكاء الإصطناعي في عمليات المحاسبة الضريبية، ضمن الملفات المهمة التي تعمل عليها " الضرائب" خلال الفترة الراهنة.

وأوضحت في تصريحات لها اليوم، أن المصلحة تمتلك اليوم قواعد بيانات ضخمة وبنية رقمية متطورة تسمح بالتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي بصورة فعالة ومدروسة.

تفاصيل مشروع المساعد الضريبي الذكي

وكشفت عن ملامح المشروع، إذ لا يقتصر فقط على الرد على الاستفسارات، وإنما سيمثل منظومة ذكية متكاملة تقدم للممول الدعم الفني والرأي الضريبي والمعلومات الموثوقة بصورة سريعة ودقيقة .

وأشار إلى أن «المساعد الضريبي الذكي» سيساعد الممولين في فهم القوانين والإجراءات الضريبية، والحصول على الدعم الفني الخاص بالمنظومات الإلكترونية.

وأضافت أن جميع الردود والمعلومات الصادرة من خلال المنظومة ستكون تحت مسؤولية مصلحة الضرائب المصرية وتمثل الرأي الرسمي للمصلحة، بما يعزز الثقة ويحقق قدرًا أكبر من الوضوح والشفافية في التعامل مع الممولين.

كما أوضحت أن المصلحة بدأت بالفعل في التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ، وتحليل البيانات في إدارة المخاطر والفحص الضريبي وربط البيانات، بما يساعد على التنبؤ بالمخاطر وتقليل النزاعات الضريبية وتحقيق الالتزام الطوعي، فضلًا عن دعم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة.