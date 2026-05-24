نستحق الاحترام | محمد السيد: كنّا واثقين من الفوز بالدوري.. وجمهور الزمالك سر قوتنا

أكد محمد السيد لاعب نادي الزمالك، أن الفريق دخل مواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري بثقة كبيرة ورغبة واضحة في تحقيق الانتصار.

وقال محمد السيد، خلال ظهوره عبر قناة أون سبورت ماكس، إن الفريق كان يمتلك ثقة كبيرة في قدراته قبل المباراة، مشيرًا إلى أن اللاعبين تحدثوا فيما بينهم عن ضرورة تحقيق الفوز وعدم الالتفات لأي أمور خارج الملعب، وهو ما انعكس على الأداء داخل اللقاء.

وتطرق محمد السيد للحديث عن تفوق الزمالك أمام بيراميدز خلال الموسم، مقابل الخسارة أمام الأهلي، موضحًا أن مباريات القمة والمواجهات الكبرى تُحسم دائمًا بالتفاصيل الصغيرة، وليس فقط بالاستحواذ أو السيطرة على مجريات اللعب.

وأشار إلى أن بعض المباريات قد تشهد تفوق فريق في الاستحواذ طوال اللقاء، بينما ينجح الفريق الآخر في استغلال هجمة مرتدة أو تنظيم دفاعي جيد لحسم النتيجة، مؤكدًا أن تلك التفاصيل كانت سببًا رئيسيًا في نتائج الزمالك أمام المنافسين الكبار هذا الموسم.

كما وجه محمد السيد رسالة تقدير لجماهير الزمالك، مؤكدًا أن الجماهير كانت الداعم الأكبر للفريق طوال الموسم، حتى في الفترات الصعبة وبعد الخسائر، مضيفًا أن هذا الموسم جعله يدرك قيمة جماهير النادي بشكل أكبر.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن جمهور الزمالك يستحق الاحترام الكامل، قائلًا إن الجماهير كانت تساند اللاعبين باستمرار وتمنحهم دافعًا كبيرًا داخل الملعب، مشددًا على أنه يعتبر نفسه واحدًا من أبناء النادي وتحت أمر الجماهير في كل الأوقات.

