رياضة

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في نهائي كأس الأبطال للشباب.. والقناة الناقلة

رباب الهواري

يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية مواجهة قوية تجمع بين فريقي شباب برشلونة وشباب ريال مدريد تحت 19 عامًا، ظهر اليوم الأحد، في نهائي بطولة كأس الأبطال للشباب لموسم 2025-2026، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا بين الغريمين التقليديين على مستوى الفئات السنية.

ويستضيف ملعب “إل فال البلدي” المباراة النهائية التي ستحدد بطل الدوري الإسباني لفئة الشباب، بعدما نجح الفريقان في تجاوز الدور نصف النهائي بأداء مميز. وتمكن برشلونة من حجز بطاقة التأهل عقب فوزه على لاس بالماس بهدفين دون مقابل، بينما صعد ريال مدريد بعد انتصار صعب على غرناطة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وتتجه الأنظار خلال اللقاء إلى اللاعب المصري الشاب حمزة عبد الكريم، الذي يقدم مستويات لافتة بقميص برشلونة للشباب خلال الفترة الأخيرة. ونجح اللاعب في تسجيل هدف مهم خلال مواجهة لاس بالماس في نصف النهائي، كما أحرز هدفًا آخر في إياب الدور ربع النهائي أمام تينيريفي، ليؤكد حضوره القوي وتأثيره داخل الفريق الكتالوني.

ومن المنتظر أن يحصل حمزة عبد الكريم على فرصة المشاركة في المباراة النهائية، خاصة في ظل تألقه المستمر وثقة الجهاز الفني في إمكانياته الفنية والبدنية، حيث يأمل اللاعب المصري في المساهمة بقيادة فريقه نحو التتويج باللقب.

وعقب انتهاء المباراة، يستعد حمزة عبد الكريم للانضمام إلى معسكر منتخب مصر، ضمن التحضيرات الخاصة بالمرحلة المقبلة استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، بعدما تلقى استدعاءً رسميًا من المدير الفني حسام حسن.

وتنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد للشباب في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسط اهتمام جماهيري كبير بالمواجهة المرتقبة بين الفريقين.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر الحساب الرسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم على منصة يوتيوب، ليتمكن عشاق الكرة من متابعة النهائي المنتظر مباشرة

