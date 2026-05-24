بطل الحدوتة.. إبراهيم فايق يشيد بحلقته مع معتمد جمال

أشاد الإعلامي إبراهيم فايق بحلقة معتمد جمال مدرب نادي الزمالك بعد حصد لقب الدوري 15.



وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي اكس :" شخصية محترمة وعلى قدر كبير من الإخلاص والتفاني.. حواره مليان تفاصيل إنسانية حلوة.. راجل هادي.. حلم بالنجاح وربنا كتبهاله بأعظم نهاية لموسم ببطولة الدوري مع الزمالك 🏹.

‏بطل الحدوتة كابتن معتمد جمال شرفنا في قهوة

فوز حاسم أمام سيراميكا كليوباترا

ونجح الزمالك في حسم لقب الدوري المصري الممتاز عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الختامية من البطولة.

وجاء هدف الفوز ليمنح الزمالك ثلاث نقاط ثمينة أكدت تتويجه رسمياً بدرع الدوري لموسم 2025-2026، وسط احتفالات كبيرة من اللاعبين والجهاز الفني والجماهير، ليضيف النادي لقباً جديداً إلى خزائنه ويواصل كتابة تاريخه في الكرة المصرية.