قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قليل قوي .. شوبير يفجر مفاجأة حول راتب معتمد جمال في الزمالك
الصحة: تقديم 20 ألف خدمة طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة
أحمد شوبير: استمرار معتمد جمال ضرورة داخل الزمالك
أهم 5 دعوات في يوم عرفة تمسكوا بها واحفظوها من الآن
شهيدة لقمة العيش.. حكاية فاطمة عاملة يومية لاقت ربها في حادث على الطريق بالمنوفية
أحمد شوبير: معتمد جمال صنع المعجزة مع الزمالك
بشرى سارة.. حالتان لـ إنقاذ الزمالك من أزمة الرخصة والمشاركة بدوري الأبطال
إصابة 10 أشخاص في تصادم أتوبيس وسيارة ميكروباص بالشرقية
مصدر إيراني: الملف النووي الإيراني ليس جزءا من الاتفاق التمهيدي
لحظات مؤثرة.. شوبير يكشف كواليس حالة محمد صلاح داخل ليفربول
بيدربهم على السباكة والنجارة.. القومي للمرأة يطلق مبادرة «اتعلمي.. ووفري.. واكسبي» بالأسمرات
اليوم.. تعليم القاهرة تعلن نتائج امتحانات النقل.. وختام الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اتفاق أمريكي إيراني وشيك.. رفع قيود النفط مقابل ترتيبات نووية وأمنية

إيران
إيران
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وكالة تسنيم، قالت إن مسودة الاتفاق تنص على أن واشنطن ستتنازل عن العقوبات المفروضة على النفط الإيراني.


وأوضحت وكالة تسنيم، أن إيران لم تقبل في المرحلة الراهنة بأي إجراء ذي صلة بالمجال النووي.


وأشارت إلى أن مسودة الاتفاق تتضمن مهلة 30 يوما لتنفيذ الإجراءات المرتبطة بالحصار البحري ومضيق هرمز.


وكشف مسؤول أمريكي، لموقع أكسيوس الإخباري عن بنود الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران، والمزمع إعلانه قريبا لوقف الحرب التي اندلعت في نهاية فبراير الماضي بعد هجوم أمريكي إسرائيلي مشترك ضد طهران.

وتنص مسودة الاتفاق على مذكرة تفاهم قابلة للتمديد بالتراضي لمدة 60 يومًا، حيث ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوسطاء إلى إمكانية إعلان الاتفاق اليوم الأحد رغم عدم اعتماده نهائيًا.
وأوضح المسؤول الأمريكي لأكسيوس، أن واشنطن وطهران تقتربان من توقيع اتفاق يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يشمل إعادة فتح مضيق هرمز والسماح لإيران ببيع النفط بحرية مقابل مفاوضات لكبح برنامجها النووي، إلى جانب موافقة إيران على إزالة الألغام من مضيق هرمز والسماح بحرية الملاحة دون رسوم عبور.

ووفقا للمسودة، ترفع الولايات المتحدة حصار الموانئ الإيرانية وتمنح إعفاءات من العقوبات لتصدير النفط، إلا أن تقرير "أكسيوس" كشف أن واشنطن ترفض رفع العقوبات بشكل دائم أو الإفراج الكامل عن الأموال المجمدة قبل تنازلات إيرانية ملموسة.

وأشار إلى أن المفاوضات النووية لا تزال مستمرة وتشمل بحث تعليق تخصيب اليورانيوم والتخلص من المخزون عالي التخصيب، فيما وافقت واشنطن على التفاوض حول رفع العقوبات والإفراج عن الأموال خلال فترة الاتفاق المؤقت.

ونوه التقرير إلى أن مسودة الاتفاق تؤكد بقاء القوات الأمريكية في المنطقة خلال فترة الـ60 يومًا ولن تنسحب إلا بعد اتفاق نهائي، وتتضمن أيضًا إنهاء الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان.

واشنطن القاهرة الإخبارية وكالة تسنيم النفط الإيراني إيران مضيق هرمز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد عز وانغام

بعد سنوات من الانفصال.. ظهور أحمد عز وأنغام في الأهرامات يتصدّر السوشيال ميديا

مصرع شخصين وإصابة 8 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق القابوطي ببورسعيد| أسماء

بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 8 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق القابوطي ببورسعيد

دواجن

ثروت الزيني: أسعار الدواجن والبيض تراجعت بنسبة 25% لهذا السبب

الدواجن

انتهت الارتفاعات.. انهيار جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

ريبيرو

شوبير يكشف أزمة مستحقات ريبيرو مع الأهلي

اقطاي عبدالله

الأهلي يكشف إلى صدى البلد موقف التعاقد مع أقطاي عبدالله

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن بنهايه تعاملات اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

ريبيرو

صراع قانوني.. تفاصيل أزمة النادي الأهلي والإسباني خوسية ريبيرو

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة بقراءة الإمام ابن كثير المكي براوييه.. اليوم

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة بقراءة الإمام ابن كثير المكي براوييه.. اليوم

يوم التروية

4 أعمال يؤديها الحاج غدا في يوم التروية.. تعرف عليها

قراءة القرآن

عبادة بسيطة وأجرها كبير في العشر من ذي الحجة.. اغتنموها

بالصور

ياسمين الخطيب تثير الجدل بفستان لامع في آخر ظهور لها

ياسمين الخطيب تثير الجدل في آخر ظهور لها
ياسمين الخطيب تثير الجدل في آخر ظهور لها
ياسمين الخطيب تثير الجدل في آخر ظهور لها

طريقة عمل زنجر الدجاج المقرمش الحار

طريقة عمل زنجر الدجاج المقرمش الحار
طريقة عمل زنجر الدجاج المقرمش الحار
طريقة عمل زنجر الدجاج المقرمش الحار

البراز الأحمر ومدى خطورته .. أسباب مثيرة للقلق

أسباب البراز الأحمر ومدى خطورته
أسباب البراز الأحمر ومدى خطورته
أسباب البراز الأحمر ومدى خطورته

لوك كاجوال.. هند صبري تخطف الانظار بظهورها

هند صبري
هند صبري
هند صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد