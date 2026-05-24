اتفاق أمريكي إيراني وشيك.. رفع قيود النفط مقابل ترتيبات نووية وأمنية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وكالة تسنيم، قالت إن مسودة الاتفاق تنص على أن واشنطن ستتنازل عن العقوبات المفروضة على النفط الإيراني.



وأوضحت وكالة تسنيم، أن إيران لم تقبل في المرحلة الراهنة بأي إجراء ذي صلة بالمجال النووي.



وأشارت إلى أن مسودة الاتفاق تتضمن مهلة 30 يوما لتنفيذ الإجراءات المرتبطة بالحصار البحري ومضيق هرمز.



وكشف مسؤول أمريكي، لموقع أكسيوس الإخباري عن بنود الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران، والمزمع إعلانه قريبا لوقف الحرب التي اندلعت في نهاية فبراير الماضي بعد هجوم أمريكي إسرائيلي مشترك ضد طهران.

وتنص مسودة الاتفاق على مذكرة تفاهم قابلة للتمديد بالتراضي لمدة 60 يومًا، حيث ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوسطاء إلى إمكانية إعلان الاتفاق اليوم الأحد رغم عدم اعتماده نهائيًا.

وأوضح المسؤول الأمريكي لأكسيوس، أن واشنطن وطهران تقتربان من توقيع اتفاق يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يشمل إعادة فتح مضيق هرمز والسماح لإيران ببيع النفط بحرية مقابل مفاوضات لكبح برنامجها النووي، إلى جانب موافقة إيران على إزالة الألغام من مضيق هرمز والسماح بحرية الملاحة دون رسوم عبور.

ووفقا للمسودة، ترفع الولايات المتحدة حصار الموانئ الإيرانية وتمنح إعفاءات من العقوبات لتصدير النفط، إلا أن تقرير "أكسيوس" كشف أن واشنطن ترفض رفع العقوبات بشكل دائم أو الإفراج الكامل عن الأموال المجمدة قبل تنازلات إيرانية ملموسة.

وأشار إلى أن المفاوضات النووية لا تزال مستمرة وتشمل بحث تعليق تخصيب اليورانيوم والتخلص من المخزون عالي التخصيب، فيما وافقت واشنطن على التفاوض حول رفع العقوبات والإفراج عن الأموال خلال فترة الاتفاق المؤقت.

ونوه التقرير إلى أن مسودة الاتفاق تؤكد بقاء القوات الأمريكية في المنطقة خلال فترة الـ60 يومًا ولن تنسحب إلا بعد اتفاق نهائي، وتتضمن أيضًا إنهاء الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان.