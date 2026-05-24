الصحة: تقديم 20 ألف خدمة طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 20 ألفاً و48 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك منذ بداية وصول أفواج الحجاج المصريين وحتى مساء السبت 23 مايو الجاري.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة مستقرة وبخير، ولم يتم رصد أي تفشيات أو انتشار للأمراض المعدية بينهم، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتعاون المستمر مع الجهات الصحية السعودية 

سلامة وراحة الحجاج المصريين 

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، أن فرق البعثة الطبية المصرية تواصل عملها على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية، بما يضمن سلامة وراحة الحجاج المصريين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس البعثة الطبية المصرية للحج، أن إجمالي الخدمات المقدمة يوم السبت بلغ 1931 خدمة طبية في عيادات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أما فيما يتعلق بالحالات التي تتلقى رعاية متخصصة في المستشفيات السعودية، أفاد الدكتور أحمد مصطفى، بأن إجمالي عدد الحالات المحجوزة حالياً بلغ 51 حالة، منها 48 حالة في مكة المكرمة (26 حالة بالأقسام الداخلية، و13 حالة بالرعاية المتوسطة، و9 حالات بالرعاية المركزة)، و3 حالات بالرعاية المركزة في المدينة المنورة.

وأعرب الدكتور أحمد مصطفى عن خالص التقدير والامتنان للرعاية الطبية المتميزة والدعم السريع والمهني الذي تقدمه المستشفيات السعودية للحجاج المصريين، مما يساهم في تحسن حالاتهم الصحية وسرعة تماثلهم للشفاء.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، استمرار المتابعة الدائمة للحجاج المصريين في أماكن إقامتهم، مع مواصلة التنسيق الكامل والمستمر مع السلطات الصحية السعودية، لضمان تمتع جميع ضيوف الرحمن بصحة جيدة وسلامة تامة أثناء أداء مناسك فريضة الحج.

