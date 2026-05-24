السيطرة على حريق بجوار موقف منوف - عبود.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية والاطفاء في محافظة المنوفية من السيطرة على حريق نشب بجوار موقف (منوف - عبود) بمدينة منوف.

وتبين أن الحريق في مخلفات بجوار موقف السيارات وتم السيطرة عليها.

وانتقل سامي سرور، رئيس مركز ومدينة منوف، على عمليات الإطفاء وتأمين الموقع، حيث تم الدفع بسيارات الإطفاء فور تلقي البلاغ.

وتم إخماد النيران بنجاح دون وقوع إصابات بشرية بحضور نائبه علي الصياد.

​وجه رئيس المركز والمدينة برفع كافة آثار الحريق فوراً لضمان سيولة حركة المواطنين والسيارات بالموقف ​و استمرار تواجد فرق المتابعة الميدانية بالموقع للتأكد من عدم تجدد النيران وتأمين المنشآت المجاورة.

