علاقة أثارت التكهنات.. حكاية أنغام وأحمد عز من الطلاق إلى اللقاء

حالة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية بعد ظهور الفنانة أنغام مع الفنان أحمد عز، في نزال glory in giza، وذلك بعد 14 عاما من طلاقهما في 2012.

حكاية أنغام وأحمد عز

تُعد علاقة الفنان أحمد عز والفنانة أنغام واحدة من أكثر العلاقات التي أثارت الجدل في الوسط الفني، في بداية الألفينات، حيث بدأت من مرحلة التعارف وحتى الزواج ثم الانفصال.

بداية التعارف

تعود بداية التعارف بين أحمد عز وأنغام إلى أوائل الألفينات، حيث التقيا في عدد من المناسبات الفنية والاجتماعية، خاصة مع تقارب دوائرهما داخل الوسط الفني.

ومع تكرار اللقاءات، بدأت العلاقة تتطور بشكل تدريجي، وسط تكتم كبير من الطرفين، وحفاظهما على سرية العلاقة.

تطور علاقة أنغام وأحمد عز

مع مرور الوقت، تحولت العلاقة من مجرد صداقة إلى ارتباط عاطفي، وهو ما تُوّج بالزواج في عام 2011 (بشكل غير معلن) في البداية، قبل أن تتسرب أخبار عن ارتباطهما، وأثار هذا الزواج جدلًا واسعًا.

الزواج لم يحظَ بإعلان رسمي واضح أو احتفال علني، وهو ما زاد من حالة الغموض حوله، وفتح الباب أمام الشائعات والتكهنات في وسائل الإعلام.

طلاق أنغام وأحمد عز

لم تستمر علاقة أنغام وأحمد عز، طويلًا، إذ وقع الطلاق في 8 يناير 2012، بعد أشهر قليلة من الزواج، لينفصلان في سرية كما تزوجا في سرية، ولكن بعقد شرعي ورسمي.

وبعد وقوع الطلاق بين أنغام وأحمد عز، انكشفت علاقتهما علنا أمام الإعلام بعد نشر وثيقة طلاقهما في الصحافة.

اعتراف أنغام

وبعد وقوع الطلاق تحدثت أنغام عن علاقتها بـ أحمد عز، في لقاء متلفز، وقالت إنها تزوجت منه بعقد زواج رسمي وشرعي، وكان يعلم الأهل والأصدقاء بهذه الزيجة ولم تخفيها عنهم.

وعن سبب عدم الإعلان للجمهور، قالت أنغام إنها تحب الاحتفاظ بخصوصيتها ولا تكشف عن أمورها الشخصية ولذلك قررت عدم الإعلان عن زواجها من أحمد عز، في البداية.