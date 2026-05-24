قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موتسيبي يشيد بقرار ملك المغرب العفو عن مشجعي السنغال: كرة القدم توحد شعوب أفريقيا
من غير ما تدفع مقدم.. كيفية الحصول علي شقق الإيجار التمليكي 2026
ما الدعاء الذي كان يدعو به الرسول يوم عرفة؟.. كلمات نبوية احرص على ترديدها
المؤبد لأم خدرت نجلها لبيع أعضائه ببورسعيد و15 عامًا لشريكها في قضية الدارك ويب
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون
ترامب يلوح بضرب هرمز بصورة "وداعًا".. رسالة نارية رغم أجواء التفاوض
صحيفة سبورت: برشلونة يراهن على حمزة عبد الكريم
إستعدادا لـ المونديال.. رسالة حسام حسن لنجوم منتخب مصر قبل ودية روسيا
كيلو الخروف والبقري قائم بكام؟.. تعرف على أسعار الأضاحي 2026 اليوم في الأسواق
كيف صمدت شراكة القاهرة وعمان في مواجهة التقلبات؟.. السفير العضايلة يكشف
موسم كارثي.. خالد طلعت يكشف أرقام الأهلي هذا الموسم
لنظر رد المحكمة.. تأجيل جلسة محاكمة قضية عروس بورسعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

علاقة أثارت التكهنات.. حكاية أنغام وأحمد عز من الطلاق إلى اللقاء

أنغام وأحمد عز
أنغام وأحمد عز
سعيد فراج

حالة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية بعد ظهور الفنانة أنغام مع الفنان أحمد عز، في نزال glory in giza، وذلك بعد 14 عاما من طلاقهما في 2012. 

حكاية أنغام وأحمد عز

تُعد علاقة الفنان أحمد عز والفنانة أنغام واحدة من أكثر العلاقات التي أثارت الجدل في الوسط الفني، في بداية الألفينات، حيث بدأت من مرحلة التعارف وحتى الزواج ثم الانفصال.

بداية التعارف

تعود بداية التعارف بين أحمد عز وأنغام إلى أوائل الألفينات، حيث التقيا في عدد من المناسبات الفنية والاجتماعية، خاصة مع تقارب دوائرهما داخل الوسط الفني. 

ومع تكرار اللقاءات، بدأت العلاقة تتطور بشكل تدريجي، وسط تكتم كبير من الطرفين، وحفاظهما على سرية العلاقة. 

تطور علاقة أنغام وأحمد عز 

مع مرور الوقت، تحولت العلاقة من مجرد صداقة إلى ارتباط عاطفي، وهو ما تُوّج بالزواج في عام 2011 (بشكل غير معلن) في البداية، قبل أن تتسرب أخبار عن ارتباطهما، وأثار هذا الزواج جدلًا واسعًا. 

الزواج لم يحظَ بإعلان رسمي واضح أو احتفال علني، وهو ما زاد من حالة الغموض حوله، وفتح الباب أمام الشائعات والتكهنات في وسائل الإعلام.

طلاق أنغام وأحمد عز 

لم تستمر علاقة أنغام وأحمد عز، طويلًا، إذ وقع الطلاق في 8 يناير 2012، بعد أشهر قليلة من الزواج، لينفصلان في سرية كما تزوجا في سرية، ولكن بعقد شرعي ورسمي. 

وبعد وقوع الطلاق بين أنغام وأحمد عز، انكشفت علاقتهما علنا أمام الإعلام بعد نشر وثيقة طلاقهما في الصحافة. 

اعتراف أنغام 

وبعد وقوع الطلاق تحدثت أنغام عن علاقتها بـ أحمد عز، في لقاء متلفز، وقالت إنها تزوجت منه بعقد زواج رسمي وشرعي، وكان يعلم الأهل والأصدقاء بهذه الزيجة ولم تخفيها عنهم.

وعن سبب عدم الإعلان للجمهور، قالت أنغام إنها تحب الاحتفاظ بخصوصيتها ولا تكشف عن أمورها الشخصية ولذلك قررت عدم الإعلان عن زواجها من أحمد عز، في البداية. 

أنغام أحمد عز أنغام وأحمد عز Glory in Giza

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

انتهت الارتفاعات.. انهيار جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

حمزة عبدالكريم

بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب

صورة ارشيفية

توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. سر انخفاض أسعار الذهب الآن بمصر

الزمالك

بشرى سارة.. حالتان لـ إنقاذ الزمالك من أزمة الرخصة والمشاركة بدوري الأبطال

الراحل حسن يوسف ونجله عمر

بعد التتويج بالدوري .. شمس البارودي تحتفي بأبنائها: والدهم غرس فيهم حب الزمالك

نجوم الفن والإعلام يشاركون إدوارد الإحتفال بزفاف نجله "ماركو" بالقاهرة الجديدة

حفل أسطوري بحديقة الفندق .. نجوم الفن يشعلون حفل زفاف نجل إدوارد بالقاهرة الجديدة | شاهد

ريهام سعيد

ريهام سعيد تخرج عن صمتها بعد استدعائها بسبب حلقة كلاب الشوارع: «مفيش غلط ومش هحضر التحقيق»|فيديو

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

العمل: الانتهاء من فحص أوراق 4 لجان عمالية تمهيدًا لاعتمادها

الهيئة العربية للتصنيع تفتح أبواب شراكات جديدة مع فرنسا لتعزيز الصناعة والتكنولوجيا في مصر

العربية للتصنيع تبحث توطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات الفرنسية

زاهى حواس

محاضرة تاريخية لـ زاهي حواس في تايوان وسط شغف جماهيري بالحضارة المصرية

بالصور

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بالزقازيق للاطمئنان على توافر السلع وجودتها

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

إلهام شاهين ويسرا ومي عمر يخطفن الأنظار في فرح نجل إدوارد

إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد
إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد
إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد

بعد ظهورها مع الإكس.. 10 صور تثير الجدل حول أنغام

10 صور تثير الجدل حول أنغام
10 صور تثير الجدل حول أنغام
10 صور تثير الجدل حول أنغام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد