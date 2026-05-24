الحج عرفة.. وقفة عرفات 2026 فلكيا وحكم وفضل الصيام للحاج

ارتفعت مؤشرات البحث من قبل الكثير من المسلمين عبر محرك البحث الشهير جوجل عن موعد وقفة عرفات 2026، وحكم صيام وقفة عرفات، باعتباره من أحب الأيام إلى الله سبحانه وتعالي وفرصة للتقرب إلى الله بالدعاء والاستغفار وطلب المغفرة والرحمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ».

موعد وقفة عرفات 2026

تشير الحسابات الفلكية، إلى أن موعد وقفة عرفات من المقرر أن يوافق بعد غد الثلاثاء 26 مايو 2026، وهي أهم أيام الحجن حيث يتجمع الحجاج على جبل عرفات.

حكم صيام يوم عرفة لغير الحاج

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن حكم صوم يوم عرفة لغير الحاج سنَّة مؤكدة، فقد صامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحثَّ عليه، واتفق الفقهاء على استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج، ورَوَى أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم.

وهو من أفضل الأيام، لحديث مسلم: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ».

حكم صيام يوم عرفة للحاج

أما بالنسبة للحاج فقد ذهب جمهور الفقهاء -المالكية والشافعية والحنابلة- إلى عدم استحباب صوم يوم عرفة للحاج ولو كان قويًّا، وصومه مكروه له عند المالكية والحنابلة وخلاف الأَولى عند الشافعية، لما روت أُمُّ الْفَضْلِ بِنْتُ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا أَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَ. أخرجه البخاري.

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُثْمَانَ، فَلَمْ يَصُمْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ. أخرجه الترمذي.

الحكمة في كراهة صوم يوم عرفة للحاج، قيل: لأنه يضعفه عن الوقوف والدعاء، فكان تركه أفضل، وقيل: لأنهم أضياف الله وزواره.

وقال الشافعية: ويسن فطره للمسافر والمريض مطلقًا، وقالوا: يسن صومه لحاج لم يصل عرفة إلا ليلًا، لفقد العلة.

وذهب الحنفية إلى استحبابه للحاج -أيضًا- إذا لم يُضعِفه عن الوقوف بعرفات ولم يخلَّ بالدعوات، فلو أضعفه كُره له الصوم.

أفضل الأوقات المستجابة للدعاء في يوم عرفة

1- الدعاء مستجاب في السجود.

2- الدعاء عند صلاة قيام الليل.

3- الدعاء مستجاب عند الآذان.

4- الدعاء مستجاب دبر الصلوات المكتوبات.

5- الدعاء مستجاب للصائم وعند الإفطار.

6- الدعاء مستجاب بعد ذكر «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين».

الأعمال المستحبة في وقفة عرفات 2026

- الزكاة.

- قيام الليل.

- الاستغفار.

- كثرة التسبيح.

- صلة الأرحام.

- صيام يوم عرفة.

- الإكثار من الصدقات.

- الالتزام بمواعيد الصلاة.

- حفظ الجوارح عن المحرمات.

- الحرص على أداء صلوات النوافل.

- كثرة الدعاء والتوسل إلى الله سبحانه وتعالي.

- الحرص على التكبير والتهليل طوال يوم عرفة.

- قراءة القرآن الكريم منذ طلوع الفجر وحتى نهاية اليوم.