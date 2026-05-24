مدرب روسيا يتحدى الفراعنة.. ويؤكد: درست منتخب مصر جيدًا

أكد فاليري كاربن المدير الفني لمنتخب روسيا لكرة القدم، دراسته لمنتخب مصر بشكل جيد، مشيرًا إلى أنه أصبح يعرف جميع اللاعبين.

وقال مدرب روسيا في أول حوار له عبر برنامج مودرن سبورتس على قناة Modern mti، تقديم الإعلامي هاني حتحوت، إنه درس منتخب مصر جيدًا خاصة مواجهة إسبانيا الأخيرة، التي أظهرت جودة اللاعبين المصريين مشيرًا إلى أن منتخب بلاده سيقدم مباراة قوية ضد الفراعنة.

وأضاف: “أتمنى مشاركة محمد صلاح أمام روسيا، حتى يستفيد جميع اللاعبين من مواجهته، وإذا كان صلاح لن يشارك فأعلم أن منتخب مصر ملئ بالمواهب واللاعبين الكبار، ولكن نأمل مشاركة لاعب بحجم صلاح”.

واختتم: “أنني رأيت العديد من اللاعبين، رأيت 18 لاعبًا من اللاعبين المصريين، سواء في الأهلي أو الزمالك أو الفرق الأخرى مثل محمد هاني والعديد من اللاعبين ونعلم هيثم حسن الذي انضم حديثًا للمنتخب وأيضًا عمر مرموش ومحمد صلاح، ومصر مليئة باللاعبين وليس لاعب واحد ونحن أيضًا لدينا العديد من اللاعبين لكن هناك بعض الغيابات وسنلعب كفريق متكامل وليس كفرد واحد”.