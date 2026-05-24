ميناء رفح البري يستقبل 79 من الجرحي والمرضي الفلسطينيين من غزة

استقبل ميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء، اليوم "الأحد" دفعة جديدة من الجرحي والمرضي الفلسطينيين، قادمين من الأراضي الفلسطينية تضم 79 شخصا.

وصرح مصدر مسؤول بميناء رفح البري بأن الفرق الطبية الخاصة بوزارة الصحة تقوم بتوقيع الكشف الطبي على المرضي، تمهيدا لتحويلهم إلي العلاج في عدد من مستشفيات الجمهورية ونقلهم بواسطة سيارات الإسعاف المصرية.

وأشار إلى أن الدفعة الجديدة تضم 38 جريحا ومريضًا، و41 مرافقًا، وأن هذه الدفعة تعد الرابعة والأربعين التي تصل إلى شمال سيناء، منذ إعادة سلطات الاحتلال الإسرائيلي فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري في شهر فبراير.

كما غادر الفلسطينيون الذين تلقوا العلاج في المستشفيات المصرية، الأراضي المصرية في اتجاه قطاع غزة، عبر بوابة ميناء رفح البري، بعد إنهاء إجراءات عودتهم إلى القطاع.