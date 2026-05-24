منتخب مصر يخوض تدريباً في "الجيم" استعداداً لودية روسيا

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، تدريباته، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، حيث خاض اليوم، تدريباً في "الجيم"، بمركز المنتخبات الوطنية، بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار استعداداته لبطولة كأس العالم 2026، المقررة إقامتها الشهر المقبل، في أمريكا وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب، روسيا ودياً، يوم 28 مايو الحالي، بإستاد القاهرة، قبل السفر يوم 30 من الشهر نفسه إلى أوهايو، بالولايات المتحدة الأمريكية، لمواجهة البرازيل ودياً، يوم 6 يونيو المقبل، استعداداً لخوض منافسات المونديال، ضمن المجموعة التي تضم إلى جواره، كلاً من: بلجيكا ونيوزيلندا وإيران