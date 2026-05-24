قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري الإيراني: شعبنا الواعي سيُفشل مخططات العدو حتى في مسار التفاوض
كارثة على إسرائيل.. تل أبيب ترتجف من اتفاق واشنطن وطهران وتعيد نشر قواتها بلبنان
صلاح أساسيًا.. تشكيل ليفربول أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي
ترامب: الصفقة مع إيران تعتمد على قراري وأنا لا أبرم صفقات سيئة
70 قرشا.. ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار مساء اليوم الاحد
مفاجأة في سوق السمك اليوم.. انخفاض أسعار الجمبري والبلطي
خاتم الأنبياء: الجيش الإيراني مستعد للرد على أي اعتداء.. ولامكان للأجانب بالخليج
1300 جنيه| سعر الجنيه الذهب بعد التراجع الكبير وعيار 21 الآن مفاجأة
الفتة المصرية بالخل والثوم.. وصفة شرقية بطعم البيوت الأصيلة
العراق.. مقتـ.ل 3 جنود و إصابة 4 أخرين إثر انفجار عبوة ناسفة
هند صبري: لا أحب حياة النجوم وابتعاد زوجي عن الوسط الفني ساعد على استقرار زواجنا
أحمد مجاهد: الهبوط يجب أن يُطبق.. وسأفكر في رئاسة اتحاد الكرة حال غياب أبو ريدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السينما العراقية تعزز حضورها الدولي في الدورة 79 من مهرجان كان السينمائي

السينما العراقية تعزز حضورها الدولي في الدورة 79 من مهرجان كان السينمائي
السينما العراقية تعزز حضورها الدولي في الدورة 79 من مهرجان كان السينمائي
أ ش أ

اختتم الجناح العراقي مشاركته في سوق الفيلم ضمن الدورة الـ79 من مهرجان كان السينمائي، في خطوة عكست التحول المتسارع الذي تشهده السينما العراقية على مستوى الصناعة والانفتاح الدولي.
وشهد الجناح برنامجاً مهنياً مكثفاً ركّز على الإنتاج المشترك، وبناء الشراكات، وتطوير المشاريع السينمائية العراقية للوصول إلى الأسواق العالمية.
وشكلت لقاءات الإنتاج المشترك العراقية – الفرنسية، التي أُقيمت بالتعاون مع المركز الوطني الفرنسي للسينما والصورة المتحركة، أبرز محاور المشاركة، حيث جمعت أكثر من عشرين شركة ومؤسسة أوروبية مع صناع أفلام عراقيين يعملون على تطوير مشاريع روائية ووثائقية طويلة، ضمن إطار مذكرة التعاون السينمائي الموقعة بين الجانبين نهاية عام 2025.
كما استعرض الجناح تجارب سينمائية عراقية حديثة، بينها فيلم «المحطة» للمخرجة سارة إسحاق، وفيلم «كعكة الرئيس»، بوصفهما نموذجين لقدرة السينما العراقية والعربية على الوصول إلى المنصات الدولية مع الحفاظ على الهوية المحلية.
وشملت المشاركة دعم حضور السينمائيين الشباب في برامج مهنية دولية، إلى جانب تسليط الضوء على تطور البنية التحتية للعرض السينمائي في العراق، وتنامي الاهتمام بحفظ الأرشيف السينمائي وترميمه عبر مشاريع متخصصة وشراكات دولية.
وأكد الجناح العراقي أن هذه المشاركة تمثل خطوة جديدة نحو ترسيخ مكانة السينما العراقية كصناعة ناشئة تمتلك مقومات الحضور الفاعل داخل المشهد السينمائي العالمي.

الجناح العراقي مهرجان كان السينمائي التحول المتسارع الذي تشهده السينما العراقية الانفتاح الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

انتهت الارتفاعات.. انهيار جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

حمزة عبدالكريم

بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب

صورة ارشيفية

توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. سر انخفاض أسعار الذهب الآن بمصر

الزمالك

بشرى سارة.. حالتان لـ إنقاذ الزمالك من أزمة الرخصة والمشاركة بدوري الأبطال

الراحل حسن يوسف ونجله عمر

بعد التتويج بالدوري .. شمس البارودي تحتفي بأبنائها: والدهم غرس فيهم حب الزمالك

نجوم الفن والإعلام يشاركون إدوارد الإحتفال بزفاف نجله "ماركو" بالقاهرة الجديدة

حفل أسطوري بحديقة الفندق .. نجوم الفن يشعلون حفل زفاف نجل إدوارد بالقاهرة الجديدة | شاهد

ريهام سعيد

ريهام سعيد تخرج عن صمتها بعد استدعائها بسبب حلقة كلاب الشوارع: «مفيش غلط ومش هحضر التحقيق»|فيديو

ترشيحاتنا

احمد سعد وعلياء بسيوني

أحمد سعد يقطع آخر خيط مع علياء بسيوني بعد إعلان الانفصال رسميًا

أنغام وأحمد عز

علاقة أثارت التكهنات.. حكاية أنغام وأحمد عز من الطلاق إلى اللقاء

حلقة هند صبري

هند صبري: الرؤوس اتساوت في الشغلانة بسبب الفولورز

بالصور

طريقة عمل آيس كريم الخوخ

طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بالزقازيق للاطمئنان على توافر السلع وجودتها

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

إلهام شاهين ويسرا ومي عمر يخطفن الأنظار في فرح نجل إدوارد

إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد
إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد
إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد

فيديو

هند صبري وبلال العربي

هند صبري: لا أحب حياة النجوم وابتعاد زوجي عن الوسط الفني ساعد على استقرار زواجنا

وفاة فتاة

بعد فسخ عقد قرانها .. نهاية مؤلمة لفتاة تهز السوشيال ميديا

مستقبل محمد صلاح

قرار صادم داخل ليفربول قد يغير مستقبل محمد صلاح بالكامل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد