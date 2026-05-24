السينما العراقية تعزز حضورها الدولي في الدورة 79 من مهرجان كان السينمائي

اختتم الجناح العراقي مشاركته في سوق الفيلم ضمن الدورة الـ79 من مهرجان كان السينمائي، في خطوة عكست التحول المتسارع الذي تشهده السينما العراقية على مستوى الصناعة والانفتاح الدولي.

وشهد الجناح برنامجاً مهنياً مكثفاً ركّز على الإنتاج المشترك، وبناء الشراكات، وتطوير المشاريع السينمائية العراقية للوصول إلى الأسواق العالمية.

وشكلت لقاءات الإنتاج المشترك العراقية – الفرنسية، التي أُقيمت بالتعاون مع المركز الوطني الفرنسي للسينما والصورة المتحركة، أبرز محاور المشاركة، حيث جمعت أكثر من عشرين شركة ومؤسسة أوروبية مع صناع أفلام عراقيين يعملون على تطوير مشاريع روائية ووثائقية طويلة، ضمن إطار مذكرة التعاون السينمائي الموقعة بين الجانبين نهاية عام 2025.

كما استعرض الجناح تجارب سينمائية عراقية حديثة، بينها فيلم «المحطة» للمخرجة سارة إسحاق، وفيلم «كعكة الرئيس»، بوصفهما نموذجين لقدرة السينما العراقية والعربية على الوصول إلى المنصات الدولية مع الحفاظ على الهوية المحلية.

وشملت المشاركة دعم حضور السينمائيين الشباب في برامج مهنية دولية، إلى جانب تسليط الضوء على تطور البنية التحتية للعرض السينمائي في العراق، وتنامي الاهتمام بحفظ الأرشيف السينمائي وترميمه عبر مشاريع متخصصة وشراكات دولية.

وأكد الجناح العراقي أن هذه المشاركة تمثل خطوة جديدة نحو ترسيخ مكانة السينما العراقية كصناعة ناشئة تمتلك مقومات الحضور الفاعل داخل المشهد السينمائي العالمي.