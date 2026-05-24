أخرة الهزار.. القبض على طالب ضرب زميله وأتلف هاتفه في المنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بالتعدى على شقيقه بالضرب بالمنوفية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 22 مايو تبلغ لقسم شرطة شبين الكوم من شقيق القائم على النشر (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة الشهداء) بتضرره من (طالب – مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم) لقيامه بالتعدى عليه بالضرب وإحداث تلفيات بهاتفه المحمول لخلافات بينهما حول المزاح.

وأمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.