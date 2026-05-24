ارتكبوا 9 جرائم.. القبض على 3 أشخاص في المنيا نصبوا على المواطنين بحيلة «خدمة العملاء»

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (3 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والإحتيال على المواطنين.

جاء ذلك من خلال إيهامهم بكونهم موظفى خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم ببيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وتحديث بياناتهم البنكية وإيهامهم بقدرتهم على مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" 5 شرائح خطوط هواتف محمولة مختلفة) ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم عدد (9) وقائع بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.