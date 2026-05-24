أستاذ استثمار: التحول للدعم النقدي يحل مشاكل كثيرة للدولة ويحقق العدالة

كشف محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار، تفاصيل جديدة بشأن التحول إلى الدعم النقدي، مشيرا إلى أنها خطوة مهمة لتعزيز العدالة الاجتماعية.

وأضاف محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار، في حوار مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج الساعة السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن الدعم حق للمواطن والتزام على الدولة، متابعا أن الدولة تقدم دعم عيني وهل المواطن يحتاج هذه الأشياء.

وتابع محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار، أن الدعم النقدي يعطي حرية اختيار اكثر من الدعم العيني، مستدركا أن التحول إلى الدعم النقدي يحل مشاكل كثيرة لدى الدولة ويحقق العدالة الإجتماعية.