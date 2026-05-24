ديني

هل الصلاة بطلاء الأظافر صحيحة بعد الوضوء؟.. الإفتاء توضح

الصلاة للمرأة بطلاء الأظافر
أحمد سعيد

أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الصلاة بعد الوضوء مع وضع طلاء الأظافر، موضحةً أن الطهارة شرط أساسي لصحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون وضوء صحيح كامل.

حكم الصلاة بعد الوضوء مع وضع طلاء الأظافر

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن المرأة إذا توضأت أولًا وضوءًا صحيحًا كاملًا، ثم وضعت طلاء الأظافر بعد ذلك، فإن صلاتها صحيحة ولا حرج عليها في هذه الحالة.

وأضافت أن الإشكال يظهر إذا انتقض الوضوء بعد وضع الطلاء، ففي هذه الحالة يجب النظر إلى نوع طلاء الأظافر المستخدم؛ فإذا كان من النوع المسامي الذي يسمح بوصول الماء إلى الأظافر، فيجوز الوضوء به وتصح الصلاة، أما إذا كان غير مسامي ويمنع وصول الماء، فإنه يُعد حائلًا يمنع صحة الوضوء، وبالتالي يجب إزالته قبل الوضوء من جديد.

وأكدت أن العبرة في صحة الطهارة هي وصول الماء إلى جميع أعضاء الوضوء، ومنع أي حائل يحول دون ذلك، مشيرةً إلى أهمية التحقق من نوع مستحضرات التجميل المستخدمة، خاصة فيما يتعلق بالعبادات التي يشترط لها الطهارة.

هل يمنع طلاء الأظافر وصول الماء أثناء الوضوء؟

وفي السياق ذاته، وضّحت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حكم وضع المانيكير أو أي نوع من التركيبات على الأظافر وتأثير ذلك على صحة الوضوء والصلاة، مؤكدة أن هذا السؤال يعد من الأسئلة الشائعة بين العديد من النساء.

وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى "هناك بعض أنواع الطلاء التي قد تسمح بمرور الماء إلى الأظافر، لكن هناك أنواع أخرى قد تكون سميكة أو تحتوي على مواد تمنع الماء من الوصول إلى الأظافر، وبالتالي تمنع صحة الوضوء".

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى أنه من الناحية الفقهية "نحن نأخذ دائمًا بالأحوط في العبادات، فإذا كان الطلاء يمنع وصول الماء إلى الأظافر، فإنه يُعتبر حائلًا، وفي هذه الحالة، يُفضل إزالة الطلاء قبل الوضوء لضمان أن الماء يصل إلى الأظافر بشكل صحيح، وبالتالي يكون الوضوء صحيحًا".

