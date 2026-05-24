محافظات

تخلص منهم ورماهم في الملاحات.. الإعدام لـ.قاتل أبنائه الأربعة بالإسكندرية

أحمد بسيوني

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين، والمستشار عبد العاطي إبراهيم صالح، وسكرتير المحكمة حسن محمد حسن ، بمعاقبة المتهم "ح.م.ع" عامل ، بالإعدام شنقا عما أسند إليه، لاتهامه بـ قتل أبنائه الأربعة وإلقاء جثامينهم في الملاحات.

بداية الواقعة

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة كرموز يفيد بورود بلاغ بعثور الصيادين على 4 جثامين بالملاحات دائرة القسم.

تفاصيل القضية

وتبين من أمر إحالة المتهم " ح.م.ع" 49 سنة بائع متجول، أنه قتل أبناءه الأربعة المجني عليهما الطفلة " م.ح.م" 15 سنة ، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتلها، بأن اصطحبها لمكان الواقعة مستغلا فى ذلك سلطته الأبوية وطاعتها له النابعة من قسوته عليها، وأطبق عليها خنقا، مستخدما في ذلك غطاء رأسها وأعقب ذلك بإلقاء جثمانها بالملاحات، ثم قتل المجني عليها الطفلة " غ.ح.م" 14 سنة، وأطبق على عنقها بغطاء رأسها وألقى بها في الملاحات، واصطحب نجله الطفل " م.ح.م" 12 سنة ، مستغلا قسوته عليه وأطبق على رقبته حنقا مستخدما غطاء رأس إحدى شقيقاته، وألقى جثمانه فى الملاحات.

ثم توجه المتهم وبصحبته نجلته الطفلة "ر.ح.م" 12 سنة، وأطبق على عنقها حتى فارقت الحياة وألقى بجثمانها فى الملاحات، وعقب ذلك ترك محل الواقعة بعد أن تخلص منهما، وتكشف التحقيقات عن قيام المتهم بقتل زوجته " س.ع.ا" عمدا بعد أن ألقى بجثمانها في نهر النيل في عام 2024 والتى حرر بها القضية رقم 21513 لسنة 2024 جنح مركز سمالوط المنيا، وعقب ذلك قررت جهات التحقيق إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.

