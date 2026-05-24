مديرية الطب البيطري بالإسكندرية تعلن عن 3 مجازر لاستقبال العيد

أعلنت مديرية الطب البيطري عن رفع حالة الطوارئ وتكثيف استعداداتها لتأمين الأسواق وصحة سلامة الغذاء طوال أيام العيد، وذلك في إطار توجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات التنفيذية والخدمية بالمحافظة تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، والاهتمام بالمظهر الحضاري والتيسير على المواطنين.

فتح مجازر أمام المواطنين بالإسكندرية

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ بالتيسير على المواطنين وتشجيعاً لهم على منع الذبح العشوائي في الشوارع حفاظاً على البيئة؛ أعلنت المديرية عن فتح مجزري (أبوقير، والمجزر الآلي بالعامرية) أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وتوفير المياه والكهرباء والنظافة والكشف الطبى البيطرى قبل وبعد الذبح دون تحصيل اي رسوم.

تشكيل لجان تفتيش دورية ونوباتجيات

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور ماجد يونس مدير مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، أن الاستعدادات المكثفة شملت إلغاء الإجازات والراحات لجميع أطباء الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر حتى نهاية العيد، وتشكيل لجان تفتيش دورية ونوباتجيات تغطي أيام (الوقفة، وأيام العيد الأربعة) للمرور المستمر على محلات الجزارة والمنشآت وفحص الشكاوى فوراً.

وأضاف مدير المديرية أنه تم تجهيز وتوزيع (٣) مجازر حكومية جغرافياً لخدمة كافة الأحياء وهي:

مجزر أبوقير: ويخدم حيي المنتزه أول والمنتزه ثان.

المجزر الآلي بالعامرية: ويخدم مناطق برج العرب، والعامرية، والعجمي.

مجزر كلية الزراعة (بأبيس):ويخدم أحياء شرق، ووسط، والجمرك.

وأكدت المديرية على تكثيف الحملات الرقابية وتفتيش جميع المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع وعرض اللحوم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لردع أي مخالفات، بما يضمن توفير أقصى درجات الانضباط والسلامة لأهالي الإسكندرية.