صابرين النجيلي تكشف كواليس لعبة القلوب: مش كل الناس تستاهل فرصة تانية

كشفت الفنانة صابرين النجيلي عن كواليس أعمالها الفنية الأخيرة، إلى جانب تطورات حالتها النفسية المرتبطة بتجارب شخصية انعكست على أغنيتها الجديدة «لعبة القلوب».

التفاعل الواسع من الجمهور

وأكدت صابرين أن الأغنية تحمل أهمية خاصة بالنسبة لها على مستوى الكلمات واللحن، موضحة أن النجاح الكبير الذي حققته أغنية «كان» شجعها على تقديم تجربة مختلفة وجديدة بعد التفاعل الواسع من الجمهور.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، أنها تمر بحالة نفسية صعبة بسبب ارتباط العمل بذكريات وتجارب مؤثرة في حياتها الشخصية.



وأشارت إلى أنها تعرضت لموقف تسبب في انزعاجها بعد عودة شخص كان سببًا في أزمة سابقة للتواصل معها مجددًا، قائلة: «فكأنك أنت اللي كنت غلطانة في حقه»، مؤكدة أن «مش كل الناس تستاهل فرصة تانية».

موسم رمضان 2026

كما تحدثت عن مشاركتها في موسم رمضان 2026 من خلال شخصية «وفاء» في مسلسل اتنين غيرنا، موضحة أنها لم تكن تخشى خوض تجربة التمثيل، لكنها كانت مترددة فقط بشأن توقيت المشاركة.



وأوضحت أن مؤلفة العمل رنا أبو الريش شجعتها على خوض التجربة، مؤكدة أنها شعرت بسعادة كبيرة أثناء التصوير، خاصة بعد ردود الفعل الإيجابية التي فاقت توقعاتها وأكدت لها مدى حبها للتمثيل.