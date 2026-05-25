اتفاق يقترب من الحسم بين واشنطن وطهران.. 95% من البنود أنجزت وتحذير أمريكي لإيران

كشفت شبكة "فوكس نيوز" نقلًا عن مسؤولين أمريكيين أن المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران شهدت تقدمًا كبيرًا، بعد موافقة إيران مبدئيًا على الإطار العام للاتفاق المرتقب، مؤكدين أن نحو 95% من تفاصيله تم إنجازها، فيما تستمر المناقشات حول الصياغات النهائية لبعض البنود الحساسة.

وأوضح مسؤول أمريكي للشبكة أن الاتفاق المنتظر يهدف إلى خفض الأعباء الاقتصادية على المواطنين الأمريكيين، بالتوازي مع ضمان عدم تمكن إيران من امتلاك سلاح نووي، معتبرًا أن التفاهم الحالي قد يشكل نقطة تحول مهمة في مسار التوتر بين البلدين.

وفي المقابل، شددت الإدارة الأمريكية على أنها لن توقع “اتفاقًا سيئا”، مؤكدة أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة، بما فيها استئناف الضربات العسكرية إذا فشلت التفاهمات أو أخلت طهران بالتزاماتها.