تسريب جديد يكشف اقتراب إطلاق جهاز OnePlus Pad OLED عالمياً بمعالج خارق

كشفت تسريبات تقنية حديثة عن نية شركة "ون بلس" (OnePlus) العالمية إطلاق جهازها اللوحي الأحدث "OnePlus Pad OLED" في الأسواق الدولية خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأفادت تقارير صادرة من سلاسل التوريد بأن التابلت المنتظر لعام 2026 سيمثل نقلة نوعية في فئته، بفضل تزويده بشاشة متطورة للغاية ومعالج رائد ينافس بقوة في سوق الأجهزة اللوحية المخصصة للمحترفين وعشاق الألعاب.

شاشة تفاعلية مذهلة بألوان فائقة النقاء

تستهدف ون بلس من خلال جهازها الجديد تقديم تجربة بصرية غير مسبوقة عبر الانتقال رسمياً إلى لوحات "OLED" فائقة الجودة.

وتوضح البيانات العتادية المسربة أن الشاشة ستدعم معدل تحديث ديناميكي سريع يصل إلى 120Hz، مع تقنيات سطوع مرتفعة تضمن وضوح المحتوى تحت أشعة الشمس المباشرة، مما يجعله الخيار المثالي لمشاهدة الأفلام وتعديل الصور بدقة ألوان واقعية 100% تلائم المصممين وصناع المحتوى.

أداء حوسبي مرعب بدعم الذكاء الاصطناعي

تمنح الرقاقة الإلكترونية الرائدة التي ستدمجها الشركة في قلب الجهاز لوحتها الجديدة قدرات معالجة مرعبة قادرة على إدارة أعقد المهام اليومية.

وسيعمل التابلت بأحدث معالجات شركة كوالكوم من فئة "Snapdragon"، والمبني بتكنولوجيا هندسية موفرة لطاقة البطارية، مما يتيح تشغيل برامج المونتاج والألعاب الثقيلة بسلاسة مطلقة، بالتكامل مع محرك معالجة عصبية متطور يدعم ميزات أتمتة المهام وتلخيص النصوص بالذكاء الاصطناعي.

بطارية ضخمة تدعم الشحن فائق السرعة

تتكامل الميزات التقنية للجهاز اللوحي مع بطارية ضخمة ذات كثافة كيميائية عالية تضمن صمود الهاتف والتابلت طوال اليوم دون انقطاع.

وحرص مصممو العتاد على دعم الجهاز بتقنية الشحن السريع الخارقة المميزة لعلامة ون بلس، والتي تتيح للمستخدمين في مصر والعالم العربي إعادة ملء شحن البطارية بالكامل في غضون دقائق معدودة، مع توفير نظام تبريد داخلي يمنع ارتفاع الحرارة أثناء الاستخدام المكثف.

يبرهن اقتراب إطلاق جهاز "OnePlus Pad OLED" لعام 2026 على أن سوق الأجهزة اللوحية يستعد لمرحلة جديدة من كسر الاحتكار والمنافسة الشرسة مع أبل وسامسونج.

ومع بدء العد التنازلي للكشف الرسمي عن هذا الوحش التقني، يترقب زوار ومحترفو التكنولوجيا طرحه في الأسواق لتقييم كفاءته الفعلية وقدرته على إعادة رسم خريطة الإنتاجية الرقمية.